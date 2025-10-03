La Croce Rossa torna in municipio: riparte il servizio di prevenzione

Torna la Croce Rossa nel Municipio di Montecchio Maggiore. Riprende dopo la pausa estiva l’appuntamento mensile con la prevenzione, che da venerdì 3 ottobre sarà in programma ogni primo venerdì del mese, dalle 8.30 alle 11. Il giorno non è stato scelto a caso, il venerdì infatti è giorno di mercato e chi decide di andare in centro a fare spese potrebbe approfittarne per un veloce check-up.

I volontari della sede di Arzignano saranno presenti nella sala consiliare del municipio per proporre un servizio di controllo della salute alla comunità, in concomitanza con il mercato cittadino.

L’iniziativa, molto apprezzata soprattutto dalla popolazione più anziana, offre la possibilità di misurare pressione arteriosa, saturazione, glicemia e colesterolo, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e di adottare stili di vita sani. Le rilevazioni sono utili sia a chi segue già una terapia, per monitorare l’andamento dei propri valori, sia a chi non presenta particolari disturbi, così da poter individuare tempestivamente eventuali anomalie.

“Ringrazio i volontari della Croce Rossa che tornano a proporre a Montecchio Maggiore un’iniziativa importante per diffondere la cultura della prevenzione e favorire una migliore salute – dichiara Elisa Maule, assessore al Volontariato legato al sociale – Il servizio viene svolto nel giorno di mercato per intercettare più facilmente la cittadinanza, in particolare la fascia più anziana, che durante una passeggiata tra i banchi del centro può fermarsi in municipio e sottoporsi ai controlli. È un’attività semplice ma allo stesso tempo preziosa, che aiuta a prendersi cura di sé e a sviluppare maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita”.

I volontari della Croce Rossa non effettuano diagnosi, ma forniscono un riscontro dei dati raccolti e indicazioni per rivolgersi al medico in caso di valori fuori norma. Per accedere al servizio è richiesto un contributo minimo, proporzionato al tipo di misurazione richiesta, a copertura dei costi del materiale utilizzato.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.