Cortei pro-Pal, migliaia in corteo nel Vicentino. Bloccato l’accesso al casello A31

Ore 10.45 – Il corteo, con in prima fila anche tanti giovani, dopo aver bloccato per una mezz’ora la strada di accesso al casello autostradale di Thiene sta ritornando alla rotatoria di via dell’Autostrada. Uno degli intervenuti, Alaeddine Kabouri, insegnante e consigliere comunale di Thiene, ha ricordato come i disagi al traffico siano superabili, ma le vite dei bambini sono perse per sempre.

Ore 10 – Mattinata di sciopero e manifestazioni pro-Pal e a sostegno della Flotilla nel Vicentino. Annunciati cortei a Thiene e Vicenza.

A Thiene gli attivisti si sono radunati vicino al casello dell’autostrada. Presenti quasi mille attivisti ora in marcia verso l’autostrada A31.

Presenti attivisti, studenti, lavoratori e studenti con bandiere della Palestina e della pace. Chiusa al traffico via dell’Autostrada.

Fra gli slogan “Palestina libera”, “Se non cambierà intifada pure qua”. “Thiene sa da che parte stare” e “Oggi qui non passerà neanche un chiodo”

Alcuni camionisti hanno suonato il clacson in segno di solidarietà. Tutto si sta svolgendo finora in modo pacifico.