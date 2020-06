Lavori per la Pedemontana Veneta: la rampa di via Molinetto chiusa al traffico per 3 mesi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Disagi al traffico urbano in vista tra l’area sud di Arzignano e la zona di San Vitale a Montecchio Maggiore, a causa dei lavori in corso per la costruzione del tratto della nuova Superstrada Pedemontana Veneta. A partire da lunedì prossimo e fino al 18 settembre si prevede la chiusura della rampa di accesso alla strada regionale 246 per la tangenziale Ovest che collega il territorio della città castellana – e le sue popolose frazioni – a Valdagno e Recoaro Terme. Circa un mese di attesa, invece, per poter accedere allo svincolo della zona industriale, i cui lavori sono in fase di ultimazione.

A comunicare l’avvio del cantiere in prossimità della rotatoria di via Molinetto è stato nelle scorse ore il Consorzio Stabile Sis, titolare della maxi commessa pubblica per la realizzazione dell’asse viario che per circa 100 chilometri taglierà la fascia prealpina tra le province di Vicenza e Treviso. Per un costo complessivo, vale la pena di ricordarlo, di 2,3 miliardi di euro.

Le date (indicative) di chiusura della rampa in oggetto sono dall’8 giugno al 18 settembre, e riguarderanno principalmente gli automobilisti che viaggiano in direzione Sud. Percorso alternativo consigliato ai mezzi provenienti dalla zona di San Vitale e da Arzignano per dirigersi verso Alte Ceccato consiste nell’immissione della sr246 in direzione nord, fino a raggiungere la rotatoria di San Clemente e da accedere nuovamente sulla tangenziale in direzione sud. Di recente era stata riaperta opposta in via Molinetto.

Nelle stessa area di lavori intanto proseguono i lavori per la riapertura degli altri svincoli, a partire da quello che dalla stessa sr246, per chi proviene sempre da “valle”, immette nella zona industriale e artigianale di Montecchio Maggiore. La riapertura di questo importante collegamento, ha comunicato la società Sis, è prevista tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio, con sospiro di sollievo per dirigenti e dipendenti delle tante attività produttive presenti nell’Ovest Vicentino.