L’escalation di truffe agli anziani spinge al patto tra Comune e forze dell’ordine

Un accordo tra amministrazione e forze dell’ordine che vale come avvertimento a falsi avvocati, falsi assistenti sociali, autori della “truffa” dello specchietto, balordi e chiunque in genere sotto mentite spoglie intenda raggirare gli anziani di Montecchio Maggiore, come avvenuto in recenti episodi saliti alla ribalta della cronaca locale. Concordate alcune iniziative di prevenzione.

Previsti un volantino informativo da distribuire ai pensionati montecchiani in più punti della città frequentati dalla terza età e una serie di incontri pubblici a partire dal 10 agosto, oltre al rafforzamento dei controlli da parte degli agenti, in diverse posizioni del territorio comunale, il primo nella popolosa frazione di Alte Ceccato.

A siglare il “patto” nei giorni scorsi sono stati il sindaco locale Gianfranco Trapula in rappresentanza della città e della giunta che la governa, il tenente Leonardo Mirto per la tenenza dei carabinieri di Montecchio, dipendente dalla compagnia di Valdagno, e il comandante della polizia locale “dei Castelli” Girolamo Simonato. Insieme loro, nel corso dell’incontro organizzato in Municipio in Roma, hanno partecipato anche Maurizio Meggiolaro nel ruolo di consigliere comunale delegato alla Polizia Locale con incarichi di tutela della sicurezza, e Maria Chiara Biasi, responsabile dei Servizi Sociali del Comune. Unanime da parte dei presenti lo sdegno per le condotte che costituiscono dei reati definiti come “odiosi” in quanto attaccano persone fragili facenti parte della fascia della terza età, e la necessità di coordinare interventi mirati e cooperare per tutelarle.

“Al di là della richiesta alle forze dell’ordine di un aumento di controlli specifici – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – abbiamo deciso di realizzare un volantino informativo, rivolto agli anziani, su come difendersi dalle truffe, perché in molti casi, per impedire che avvengano, basta veramente qualche accortezza in più. Li distribuiremo ai medici di base e alle parrocchie, chiedendo loro la collaborazione nella diffusione, ma anche nei centri anziani della nostra città. Per difendersi dalle truffe è molto importante il passaparola sulle buone pratiche da seguire”.

“Sempre in collaborazione con i tre centri anziani della città – continua il consigliere comunale Meggiolaro – organizzeremo degli incontri pubblici che avranno come relatori il tenente Mirto e il comandante Simonato, portavoce delle forze dell’ordine che lavorano nel territorio, i quali forniranno preziosi consigli a chi interverrà. Saranno tre e si svolgeranno a partire dal 10 agosto ad Alte Ceccato e nei quartieri di San Pietro e Valle”.