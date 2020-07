Bmw tampona un furgone: i mezzi volano fuori strada, gravi due giovani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico schianto poco prima delle 16 a Zugliano, proprio di fronte alla chiesetta di Santa Maria, sulla strada provinciale 67 che da Thiene porta a Lugo di Vicenza, all’intersezione fra via Libertà e via Galilei.

Una Bmw condotta da un giovane del thienese, con a bordo un amico 19enne, e che transitava in direzione di Lugo, ha tamponato con estrema violenza un furgone che viaggiava nello stesso senso di marcia e che era fermo per svoltare a sinistra in via Galilei.

L’impatto è stato violentissimo e i due mezzi sono “volati” fuori strada: il furgone si è schiantato su un lampione ed è finito nel fossato, mentre la Bmw è planata nel campo sottostante. I primi ad intervenire sono stati i volontari Sogit con un’ambulanza: hanno estratto i due giovani dalla Bmw, mentre nel frattempo sono giunti sul posto i carabinieri di Thiene e due ambulanze del Suem 118, provenienti dall’ospedale di Santorso.

Senza grandi conseguenze l’autista del furgone, mentre conducente e passeggero della berlina dopo essere stati stabilizzati son stati portati all’ospedale dell’Alto Vicentino: non sarebbero in pericolo di vita ma le loro condizioni sono in via di accertamento. Sul posto anche la polizia locale, oltre a due pattuglie dei carabinieri.

Notizia in aggiornamento