L’ex stazione Duomo pronta al lifting: l’anteprima dei lavori. Stanziati 100 mila euro

Il vecchio stabile in stato di abbandono che ospitava l’ex stazione ferroviaria del Duomo a Montecchio Maggiore si appresta a “nuova vita”, visto che il progetto di riqualificazione dello storico edificio cittadino è entrato nella sua fase esecutiva. Grazie a uno stanziamento di circa 100 mila euro deciso del Comune, il recupero della struttura sarà completo dopo gli interventi del passato recente sul tetto e nei locali interni, a cui segue quello in programma ora sul restauro di pareti e facciate esterne.

Dopo questo ultimo step di lavori che restituiranno decoro e un certo pregio estetico all’ex stazione rispettandone la storia, la palazzina diverrà la nuova sede ad esempio della Pro Loco Alte Montecchio e del consorzio di Pro Loco “La Serenissima Agno-Chiampo”.

La Giunta comunale ha varato ai primi di marzo il progetto esecutivo per il terzo intervento dopo quelli relativi alla sistemazione del tetto e al restauro filologico degli spazi interni. Lo storico edificio, che di fatto da molti anni risultava abbandonato e preda dell’incuria, si appresta dunque a ritornare un centro di aggregazione, dedicato alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali, artistiche ed enogastronomiche del territorio. L’intervento, sostenuto da una spesa comunale che sfiora i 100 mila euro, ha ottenuto l’avvallo della Soprintendenza.

Nel dettaglio, i lavori di restauro delle facciate, in seguito a un’indagine stratigrafica degli intonaci, prevede la stesura di una tinteggiatura di colore ocra rosso e la sistemazione dei vari elementi in pietra. Così facendo, si mira a un effetto il più possibile simile all’aspetto originario della storica stazione ferroviaria. Sarà inoltre realizzata una nuova pavimentazione esterna in porfido, che ben si inserirà nel contesto urbanistico e architettonico della zona in cui l’edificio è collocato.

Cantiere al via entro la prossima estate, per 3/4 mesi in base anche alle condizioni meteo, per concludersi ad autunno 2021 secondo il cronoprogramma dei lavori. “L’ex stazione – commenta il sindaco Gianfranco Trapula – rappresenta un importante pezzo di storia del nostro territorio. Quest’ultima fase del restauro le ridarà lo splendore del passato e la farà tornare ad essere al servizio della collettività. Infatti, grazie alla Pro Loco, sarà un nuovo importante punto di riferimento per lo sviluppo di tutto il settore legato agli eventi e al turismo”. “Grazie a questi lavori – sottolinea l’assessore al patrimonio Carlo Colalto – l’edificio tornerà ad essere un punto di riferimento per i cittadini di Montecchio Maggiore e non solo”.