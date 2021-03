L’UE lancia il Passaporto Vaccinale. Von Der Leyen, vaccinato il 70% entro fine estate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Unione Europea lancia il ‘Passaporto Vaccinale’, anche se il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders non lo presenta così: “Non è un passaporto vaccinale, ma un certificato verde per evitare divisioni e blocchi tra i Paesi dell’Unione, facilitare gli spostamenti dei cittadini europei e far ripartire il turismo in vista dell’estate”. Poi Reynders aggiunge: “Il pass è interoperabile e vincolante per i Paesi Ue e, per evitare ogni forma di discriminazione, offre tre alternative per tornare a viaggiare: dimostrare l’avvenuta vaccinazione, la negatività a un test o la guarigione al Covid.

La presidente Ursula Von Der Leyen ha parlato invece dell’andamento del Covid-19 nel continente: “La situazione epidemiologica sta peggiorando. L’Ue sta cercando di collaborare con le esportazioni ma le strade corrono in entrambe le direzioni, ci deve essere reciprocità e proporzionalità. Se la situazione non cambia, dovremo riflettere di far dipendere l’export sul livello di apertura dei Paesi riceventi”. Poi sui vaccini: “L’Ue è la regione che ha esportato di più, 41 milioni di dosi a 33 Paesi, ma vogliamo vedere reciprocità. Non sta tornando niente verso di noi”.

Poi sulla querelle con Astrazeneca, Von Der Leyen aggiunge: “AstraZeneca ha annunciato che purtroppo nel secondo trimestre consegnerà all’Unione europea 70 milioni di dosi rispetto ai 180 milioni che aveva contrattualmente promesso di fornire”. Poi la presidente della Commissione Europea aggiunge: “con l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson&Johnson da aprile possiamo raggiungere l’obiettivo di avere il 70% degli adulti vaccinati entro fine estate”.