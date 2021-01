Mezzo milione di euro “per strada”. Varato il piano di opere viarie per il 2021

In vista della prossima primavera “fioriscono” 500 mila euro da disseminare per le strade di Montecchio Maggiore e le frazioni. Non si parla di aiuole o viale alberati, però, ma di stanziamenti destinati alla riqualificazione stradale e la realizzazione di nuovi marciapiedi in città come da progetto approvato in questi giorni in Comune. Previsto inoltre un fondo speciale da 36 mila euro a cui attingere in caso di situazioni di emergenza, che rientra come voce di spesa “straordinaria”.

Tra un paio di mesi si potranno inaugurare quindi i cantieri di lavoro pianificati per il 2021 che puntano alla sistemazione e alla riasfaltatura di diverse vie cittadine, oltre a intervenire anche in località Valdimolino in accordo con l’ente locale confinante di Sovizzo e in particolare sulla strada denominata “Peschiera dei Muzzi”.

Nel dettaglio ecco le vie e le strade comunali che saranno oggetto degli interventi di diversa portata a seconda delle esigenze raccolte nei mesi scorsi dall’ufficio tecnico comunale. L’elenco prevede i cantieri in via Conti Gualdo (tratto da Piazza Garibaldi), via Lombardi (tratto da fine via Cordellina ad incrocio con via Sant’Antonio), via Circonvallazione (tratto tra incrocio con via Lombardi e incrocio con via Agostino Agosti), via Nogara (tratto tra incrocio con viale Trieste e incrocio con via Madonnetta), via Giuriolo (tratto dall’incrocio con via Nogara fino a dopo la prima curva), via Veneto (tratto tra incrocio con Via Ghiotto e Via Puglia) e via Tufi (tratto da via Bastia Alta a via Ghiotti).

Il nuovo marciapiede sarà invece realizzato sul lato sinistro di viale Stazione (tra l’incrocio con viale Pietro Ceccato e incrocio con Via Fermi) accompagnato dal risanamento della sede stradale e dall’asfaltatura. La tempistica sarà concordata con i commercianti della zona, in modo da non creare ulteriori disagi rispetto a quanto già causato dall’emergenza Covid. In questo modo si completano i lavori in viale Stazione, iniziati alcuni mesi fa. Quest’anno, ad esempio, sono già in programma l’asfaltatura in un tratto di via Sant’Antonio attualmente di strada bianca e un altro di sistemazione del manto stradale davanti alla scuola materna di Sant’Urbano.

Guardando avanti fino al 2022, inoltre, il piano opere prevede l’asfaltatura di via Murialdo (da via Piemonte a via Buonconsiglio), via Da Vinci (da Piazza San Paolo a via Pacinotti compresa), Largo don Pozzan, viale del Cimitero, via F.lli Bandiera e viale Europa (dalla rotatoria sulla SR11 fino in prossimità di via Gen. Dalla Chiesa). “Questi lavori – commenta il sindaco Gianfranco Trapula – riguardano diverse zone della città e sono finalizzati ad una maggiore sicurezza per chi percorre le nostre strade, siano essi automobilisti, motociclisti, ciclisti o pedoni”. “Oltre a questo – aggiunge l’assessore alla viabilità Carlo Colalto -, gli interventi produrranno un miglioramento del decoro urbano. Avere strade più belle, infatti, significa avere una città più in ordine e sicuramente più godibile”.