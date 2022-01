Motociclista di 58 anni si schianta “alla Ghisa” e muore in strada la sera dell’Epifania

Tragico schianto nella prima serata del giorno dell’Epifania in località Ghisa, nel territorio comunale di Montecchio Maggiore, con una nuova vittima della strada nel Vicentino in apertura del nuovo anno. Si tratta di un uomo di 58 anni, un motociclista uscito di strada all’altezza della rotatoria verso Arzignano.

A recarsi sul posto per i rilievi sono stati intorno alle 19.30 di giovedì sera i carabinieri della compagnai di Valdagno. Insieme a loro un’ambulanza del Suem proveniente dall’ospedale Cazzavillan di Arzignano. Per il centauro, purtroppo, i tentativi di soccorso e di rianimazione non hanno prodotto effetti, e ne è stato dichiarato il decesso.

Secondo le prime informazioni disponibili sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica dell’incidente mortale, non certo il primo lungo quel tratto della Sp 246 che collega l’hinterland di Vicenza e l’area ovest della provincia berica ai comuni di Trissino e Castelgomberto. L’identità del motociclista deceduto, per ora rimane riservata, in attesa di comunicazioni dalla Procura di Vicenza, informati del dramma dai militari dell’Arma della tenenza di Montecchio Maggiore.

Il 58enne in sella alla sua motocicletta avrebbe quindi perso il controllo del mezzo, andando forse ma urtare contro un ostacolo a bordo strada per poi scivolare sull’asfalto dopo il violento impatto sul suolo.

La notizia è in aggiornamento