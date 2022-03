Nuovo ospedale Arzignano-Montecchio, procedono i lavori. L’intera opera costerà 123,5 milioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Proseguono come da programma i lavori del nuovo polo ospedaliero di Arzignano-Montecchio Maggiore. L’investimento complessivo per la costruzione è pari a 123,5 milioni di euro. Il primo stralcio che prevede le opere di finitura interna dell’Emiciclo Nord e corpo centrale termineranno entro l’estate 2022. Sono già partiti anche i lavori delle aree che ospiteranno radiologia, sale operatorie, laboratori e spazi comuni. Sono già stati finanziati anche i lavori della seconda fase che prevede la costruzione dell’ala sud e il corpo di collegamento che unisce ala ovest e ala nord. L’intera opera sarà costruita seguendo le normative antisismiche e nello stesso periodo si lavora anche al sistema fognario, parcheggio e verde pubblico.

Durante la seconda fase dei lavori saranno costruite la maggior parte delle opere per la viabilità, le aree esterne, il parcheggio e l’elisuperficie a servizio del Pronto Soccorso. Con questo assetto, al termine della Fase 2A, sarà possibile attivare la totalità dei reparti e servizi previsti nel nuovo edificio. Successivamente si passerà alla ristrutturazione dell’ala nord del vecchio ospedale, che comporterà lo spostamento dei servizi situati al suo interno. Sarà, poi, ultimato il corpo di collegamento tra il nuovo complesso e l’ala nord, che costituirà l’ingresso principale dell’intero Ospedale, e il collegamento tra ala ovest, ala nord ed Emiciclo Sud, tutto questo entro il 2025.

Se sul piano architettonico il nuovo ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore si caratterizzerà per la forma a doppio emiciclo attorno ad un corpo centrale, non meno distintivo sarà il modello organizzativo adottato al suo interno. Sarà adottato un modello organizzativo per intensità di cura, anziché per dipartimenti funzionali come avviene attualmente. Più in dettaglio, i pazienti bisognosi di un’elevata intensità assistenziali saranno collocati nei due emicicli posti a nord, mentre nell’emiciclo a sud saranno collocati i posti letto per i pazienti a media e bassa intensità di cura.

Proprio sulla qualità dell’assistenza che sarà garantita dalla struttura in costruzione richiama l’attenzione la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina: “Un nuovo ospedale, per gli utenti, significa poter contare su una struttura all’avanguardia sotto tutti i punti di vista. Per le attrezzature, dal momento che saranno in buona parte rinnovate, ma anche nell’accoglienza. Potranno così contare su percorsi interni più semplici, ambienti più luminosi e stanze di degenza dotate di ogni confort. Sarà un salto di qualità sotto ogni punto di vista”.

Una volta completato, il nuovo ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore si svilupperà su una superficie complessiva di 43.588 mq, articolati su 8 piani (di cui 7 con posti letto e uno, il 3°, dedicato esclusivamente ai locali tecnici). I posti letto ordinari saranno 225, ai quali si aggiungeranno 10 posti letto per l’Osservazione Breve Intensiva in Pronto Soccorso; 12 per il Servizio di Dialisi, 6 per l’OBI pediatrico e ostetrico, 18 culle in Pediatria, oltre a 12 posti letto di Ospedale di Comunità.