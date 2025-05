Frontale fra un’auto e un furgone ad Alte Ceccato: feriti i due conducenti

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Volta e via Tagliamento ad Alte Ceccato, nel territorio comunale di Montecchio Maggiore. Coinvolti due veicoli che si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Poco dopo le 14 un Renault Trafic condotto da F.J., 27enne di Isola Vicentina, stava percorrendo via Volta in direzione di via Mascagni e, giunto all’altezza dell’incrocio, stava per svoltare a sinistra su via Tagliamento.

Dalla direzione opposta, lungo la stessa via Volta, arrivava una Volkswagen Polo guidata da S.D., 20 anni, residente a Montecchio Maggiore. L’impatto tra i due mezzi è stato violento, richiedendo l’intervento di un’ambulanza del Suem 118 che ha trasportato entrambi i conducenti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli, che ha provveduto a effettuare i rilievi del sinistro e a regolare la viabilità nell’area interessata. Le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e di pulizia della carreggiata si sono concluse in circa un’ora.

