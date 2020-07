Parcheggio e ingresso del cimitero rinnovati. Quattro mesi di lavori, investiti 200 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Riqualificazione al via per gli spazi intorno al cimitero comunale che accolgono il parcheggio e l’ingresso principale del luogo di eterno riposo. Circa 120 giorni di lavori previsti per l’opera di pubblico interesse, già entrati nel vivo con una folta squadra di tecnici all’opera per cambiare “volto” all’area di accesso del vasto camposanto di Montecchio Maggiore che sorge vicino alla zona industriale. A fine opera, nuovo verde e altri colori con l’installazione di due aiuole.

Un progetto che si basa su un investimento di 200 mila euro dalle casse comunali, importante sia sul piano del decoro urbano ma ancor più per l’armonizzazione degli spazi, che saranno più funzionali al cittadino con la realizzazione di 34 posti auto ordinati con due stalli riservati ai mezzi condotti da persone con disabilità. Quattro le “piazze” per i motocicli. Punto importante, infine, è l’eliminazione di fastidiose buche e pozzanghere che si creano, a causa dell’usura della pavimentazione in cubetti di cemento.

Dopo la consegna delle “chiavi” del cantiere in partenza alla ditta incaricata i lavori per la completa riqualificazione dell’area esterna intervento dunque in fase di avvio. Circa quattro mesi, salvo intoppi, serviranno per riconsegnare ai cittadini castellani il pieno accesso e usufrutto degli spazi pubblici, limitando i disagi legati al cantiere al periodo estivo e alle prime settimane autunnali. Da ricordare, infatti, che per il periodo interessato dai lavori di scavo e posa il parcheggio e l’ingresso principale del cimitero saranno chiusi.

I visitatori potranno continuare ad accedere all’interno del perimetro, attraverso l’ingresso pedonale “storico” dal varco della cancellata. Le automobili invece dovranno essere parcheggiate lungo il lato destro del viale alberato, “avendo cura di non danneggiare le piante” come spiegato nella nota diffusa dal Comune,. Spostata in prossimità dell’accesso unico la rastrelliera dove lasciare le biciclette. La superficie esterno su cui saranno portati a termine i lavori di riqualificazione consta di 3.200 metri quadri ovviando a un problema ingranditosi con il passare degli anni legato al fondo sconnesso. I cubetti saranno sostituiti con una pavimentazione drenante in cemento.

Un tocco di colore in più sarà regalato all’area sacra con la realizzazione di due aiuole a valorizzare l’ingresso principale. “Con questi lavori – spiega l’assessore alla Manutenzione del patrimonio Carlo Colalto – daremo un maggior decoro a tutta l’area, che risulterà più ordinata e accessibile, anche da parte dei diversamente abili”. Anche il primo cittadino della città dell’Ovest Vicentino ha approvato l’intervento in partenza. “Si tratta di un progetto veramente importante – afferma il sindaco Gianfranco Trapula – perché conferirà una nuova dignità ad un’area che merita grande rispetto per ciò che rappresenta per tutti i cittadini di Montecchio Maggiore”.