Riaperture, la biblioteca “Zanella” sblocca l’accesso in sala studio. Con pass numerati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una dozzina di posti liberi, distanziati come le norme anticontagio richiedono, accessibili su prenotazione. Gradita la novità attivata in questa prima settimana di luglio all’interno della biblioteca civica intitolata a Giacomo Zanella, illustre cittadino della vallata, che ha riaperto i battenti dell’aula studio dopo averla adattata e resa disponibile soprattutto agli studenti di Chiampo, che possono tornare ad usufruirne.

Sono 12 i posti messi a disposizione per lo studio individuale pomeridiano, in orario di apertura della sede dell’omonima piazza Zanella. Per prenotarsi sarà necessario telefonare al mattino dalle 9 alle 12.30 e presentarsi poi in seguito a ritirare il pass prima di posare zaino e libro di testo sul posto assegnato.

Rigorose le misure di prevenzione adottate dal personale bibliotecario. Dalla misurazione della temperatura corporea con l’utilizzo di un termometro a infrarossi – meglio conosciuto con il termine improprio di termoscanner -, all’obbligo di indossare sempre la mascherina di protezione delle vie respiratorie in ambiente chiuso, oltre all’invito ad igienizzare le mani all’ingresso della struttura.

Per quanto riguarda i prestiti e restituzioni dei volumi si prosegue con la modalità attuale: massimo tre persone contemporaneamente al front-office (una alla volta al banco), lasciare i materiali da rendere negli appositi contenitori in entrata. Dove possibile, si consiglia la prenotazione on-line delle opere in modo da agevolare le procedure sostando in biblioteca solo per lo stretto tempo necessario.

Per quanto riguarda le altre prestazione ordinarie all’utenza servirà ancora qualche giorno di pazienza, dopo le ordinanze regionali recenti che sbloccano via via altre attività sospese nel periodo di emergenza sanitaria in “piena”. Nel futuro prossimo sarà presto di nuovo consentito sfogliare quotidiani e riviste, usare i computer della biblioteca, accedere all’area di ristoro e riaprire la sala di lettura dedicata ai bambini.