Piscina comunale scoperta, domani il primo tuffo dell’estate. Alle 11 apre i battenti

Il proverbiale “buco nell’acqua” toccherà stavolta letteralmente a un provetto tuffatore, pronto a spiccare un balzo dal bordo della vasca per inaugurare la stagione. A compierlo, virtualmente sia chiaro e in una sorta di tuffo sincronizzato in coppia, saranno il sindaco della città castellana Gianfranco Trapula e il presidente della società che gestisce la struttura – la Sport Management, con sede a Verona -, Sergio Tosi. Vale a dire gli artefici del patto che ha sancito la prosecuzione del rapporto tra ente locale e azienda privata, finalizzato a riaprire al pubblico le piscine comunali.

Appuntamento domani alle 11 in punto per l’apertura tanto attesa dalle parti di Montecchio Maggiore dell’impianto natatorio estivo, vale a dire la piscina scoperta di via Bruschi nuovamente meta da domani di tanti cittadini e famiglie in cerca di refrigerio e relax a km zero.

Completati in breve tempo i lavori di manutenzione richiesti sulle vasche e gli spazi attigui, spogliatoi compresi, e soprattutto sono state soddisfatte tutte le misure di prevenzione del rischio di contagio imposte dalla legislazione vigente. Una corsa contro il tempo che ha permesso quindi non far “evaporare” la stagione estiva, restituendo un servizio confortevole e ci si augura accattivante alla popolazione castellana. Resi noti gli orari di apertura nel contempo: da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19 mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.

Come negli altri poli acquatici della provincia e del Veneto ci sono delle norme stringenti e altre indicazioni dettate dal buon senso da rispettare con meticolosità. L’ingresso sarà contingentato nel numero degli accessi, limitando la capienza massima rispetto agli anni scorsi, con percorso obbligatorio di entrata e uscita. Prima di infilarsi ciabatte o infradito, come noto, sarà inoltre necessario compilare un’autocertificazione sul proprio stato di salute, dove apporre i propri dati personali che i gestori dovranno conservare in un registro per almeno 14 giorni. Un consiglio viene direttamente dalla società Sport Management: nel sito aziendale è possibile scaricare il modulo, compilarlo comodamente a casa e poi consegnarlo al proprio arrivo alla reception della piscina.

Piscina Montecchio 1 di 2

Dopo il taglio del nastro simbolico che sancisce la riapertura di domattina, con una sorta di gradito effetto domino riprenderanno anche le altre e consuete attività acquatiche estive. Oltre al nuoto libero e al nuoto guidato didattico, saranno proposti i corsi di aquagym e hydrobike come primo step. Sarà inoltre proposto il Blu Camp riservato ai ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni.