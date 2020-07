Rimorchio perde l’escavatore per strada: danni a un’auto ma nessun ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Spettacolare sinistro stradale, fortunatamente senza feriti gravi tra le persone coinvolte, questa mattina poco prima delle otto a Bolzano Vicentino in via Morosana.

Una trattrice agricola con rimorchio – condotta dal 51enne F.C., del posto – ha perso il suo carico: uno scavatore Hitachi.

Il mezzo per il mvimento terra è scivolato sul manto stradale all’altezza di una curva cieca, mentre la trattrice incrociava un’auto che proveniva dal senso opposto di marcia. Alla guida dell’auto, una Citroen C4, un 27enne, G.M. di Torri di Quartesolo. L’escavatore è quindi andato a collidere con l’auto, provocando seri danni.

Le cause dello sgancio sono in corso di accertamento da parte della polizia locale Nord Est Vicentino, intervenute sul posto con due pattuglie per la temporanea chiusura della strada e per i rilievi di rito.