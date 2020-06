Punto esce di strada e impatta sul tubo di gas metano. Perdita stoppata dai pompieri

Incidente stradale senza feriti ma con brividi questa mattina nel centro di Montecchio Maggiore, intorno alle 7.20. Coinvolta un’unica automobile, uscita improvvisamente di strada in via 4 Novembre mentre scendeva da zona Castelli, forse a causa di un guasto meccanico. La vettura, una Fiat Punto su cui viaggiava una donna in solitaria, ha finito la sua corsa impattando contro un tubo del gas metano di un’abitazione privata.

La conducente, una vicentina residente nella zona, si è immediatamente ripresa dall’urto ed è uscita dall’abitacolo in piena autonomia, chiedendo subito dopo aiuto per dare l’allarme. Soprattutto vista la potenziale situazione di pericolo, creatasi dopo aver colpito inavvertitamente l’ostacolo il tubo esterno a un edificio che dà proprio sulla strada.

Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco di Arzignano che, per prima cosa, hanno provveduto a transennare la zona per poi dedicarsi a tamponare la fuoriuscita del gas metano, comunque sotto controllo. Pur non necessitando di cure mediche – infatti non è stato richiesto l’intervento del 118 con un’ambulanza nell’occasione – il personale delle Fiamme Rosse ha comunque assistito la donna uscita incolume dall’incidente, alquanto spaventata per quanto accaduto.

I parziali disagi alla circolazione nel centro castellano si sono risolti intorno alle 9 di stamattina, dopo che i tecnici della rete di fornitura del gas hanno provveduto a sostituire la tubazione danneggiata e ripristinare regolarmente il servizio, mentre l’automobile incidentata è stata rimossa senza intoppi. Lievi i danni riportati nello scontro alla carrozzeria.