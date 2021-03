Restart della cultura con “PalcoLibero in Città”. Il Comune raccoglie progetti e proposte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La “ripartenza” non attende il ripristino delle condizioni minime di sicurezza almeno sul piano sanitario per poter tornare a fare e vivere cultura dal vivo. Ma si prende “avanti”, in maniera responsabile, al fine di poter allestire e organizzare un cartellone estivo di eventi con la partecipazione, ideazione e collaborazione delle associazioni del territorio.

Viene riproposto così il bando PalcoLibero in Città, una grande foglio bianco da riempire di idee e progetti e magari di colori, in vista dell’estate e della voglia di tornare a ritrovarsi e vivere in socialità il proprio tempo. Nei tempi e nei modi, ovviamente, che saranno ritenuti compatibili con le disposizioni di legge e decreti vigenti e con l’andamento della pandemia.

L’iniziativa viene promossa come da consuetudine dall’assessorato alla Cultura del comune di Montecchio Maggiore, con l’intento di dare sfogo alla creatività di associazioni ed enti di promozione culturale e artistica e, ancor più, di metterla a disposizione della collettività. Con “mirino” puntato in verità non solo sulla prossima estate carica di speranze di ripresa per gli operatori del settore, ma anche per il periodo. Con il sopporto garantito sul piano logistico, nella promozione e, fattore essenziale, economico, da parte del Comune.

“Obiettivo del bando – spiega l’assessore alla cultura, Claudio Meggiolaro – è dare spazio e occasione di espressione alle realtà che promuovono cultura, offrire alla cittadinanza una proposta estiva ricca di appuntamenti, coordinare il calendario delle iniziative in modo efficiente, raggiungere un risultato eccellente nella proposta culturale sul territorio comunale da un punto di vista qualitativo e quantitativo, ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche, incentivare la rete di collaborazione tra ente pubblico e realtà associative nella promozione della cultura. Confidiamo che nei prossimi mesi estivi, nonostante la pandemia, sia possibile organizzare un cartellone di eventi degno della nostra tradizione. Ci siamo riusciti l’anno scorso, perché non sperare di poter fare altrettanto in questo 2021?”.

I progetti dovranno essere presentati, secondo apposita modulistica scaricabile sul sito del Comune al pari delle condizioni contenute nel bando di partecipazione, entro il 9 aprile 2021 alle ore 12 all’Ufficio Protocollo del Comune, o inviati a mezzo mail all’indirizzo comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it.