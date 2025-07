Poker di lunedì dedicati alla cultura in Villa Fabris: parte TalkOut con Francesca Michielin

Incontri all’aperto dedicati alla cultura, cura per la mente e l’umore e collante invisibile di una comunità pensante. S’inaugura questa sera a Thiene la rassegna TalkOut, che ripropone a un anno di distanza dalla prima fortunata edizione un ciclo di quattro serate – per altrettanti lunedì tra loro consecutivi – ospitato nell’accogliente cortile di Villa Fabris. A dare il famoso “la” non poteva che essere una cantante vicentina, con Francesca Michielin prima ospite.

Si parte allora oggi, lunedì 7 luglio, per concludere poi il 28 dello stesso mese estivo, con entrata sempre gratuita al pubblico nell’ambito del progetto “Villa Fabris Bene Comune” e proprio il sostegno del Comune di Thiene all’iniziativa ben accolta in Altovicentino, che si avvale dell’appoggio concreto di vari sponsor e del tempo dedicato da più volontari del territorio locale.

“L’amministrazione comunale è lieta di sostenere la seconda edizione di TalkOut – spiega Ludovica Sartore, assessora alla Cultura -. Si tratta di una formula che consente di conoscere a fondo personaggi più o meno conosciuti del panorama contemporaneo grazie alla capacità della conduttrice, Nicole Zavagnin, che dialoga con gli ospiti con grande originalità e freschezza. Quattro serate, dunque, per altrettante occasioni per approfondire storie, percorsi di vita ed esperienze, oltre gli stereotipi e i facili clichè. Ci attendiamo che il pubblico confermi anche quest’anno la larga partecipazione agli eventi in programma, certi che la scelta degli ospiti ne incontrerà il gradimento”.

Organizzatori della rassegna sono proprio Nicole Zavagnin e Fabio Reato con il supporto di un gruppo di collaboratori, per un vero e proprio festival che propone quattro interviste per l’estate 2025. Gli obiettivi? Far conoscere, attraverso una chiacchierata “libera” all’aperto, i percorsi, i libri e le storie di quattro ospiti. Immaginando storie ambientate negli Stati Uniti e nel Mediterraneo, toccando la musica e i libri ma anche l’animazione e la satira.

IL PROGRAMMA – Dopo il debutto affidato a Francesca Michielin, musicista e cantante oltre che volto noto della televisione, toccherà a Marta Ciccolari Micaldi, meglio nota come LaMcMusa, giornalista e guida letteraria specializzata in American Studies, ha ideato il progetto divulgativo indipendente che porta il suo nome d’arte. Autrice di newsletter e podcast sulla cultura americana, nonché di un bookclub con cui esplorare la geografia fisica e sociale degli Stati Uniti.

Il 21 luglio invece è il turno di Luca Misculin, giornalista del Post dal 2013. Si occupa soprattutto di migrazione, di Europa e di storie molto antiche. Negli anni ha curato i podcast “La nave”, “La fine del mondo” e “L’invasione”. Ogni sabato conduce l’edizione del weekend di “Morning”. Più saltuariamente conduce “Prima Pagina” su Radio 3. Nel 2025 ha pubblicato per Einaudi “Mare aperto – Storia umana del Mediterraneo centrale”.

Infine, a chiudere questa seconda edizione, il 28 luglio ci sarà Andrea Lorenzon, che oggi si definisce come content creator. Nato nel 1989 e originario di Portogruaro, Lorenzon sfrutta le competenze di recitazione e animazione per creare il canale di Cartoni morti, un progetto in cui, seguendo il filo stilistico dell’animazione crudele e divertente, tratta situazioni tipiche della società italiana. I cartoni spaziano dalla cultura pop alla satira sociale e politica, fino ai video divulgativi che lo hanno portato a collaborare con il Parlamento Europeo, l’Aido, il Csi e la Casa del Consumatore.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21.15 e sono a ingresso gratuito. Per il primo la prenotazione è obbligatoria, mentre per gli altri è solamente consigliata. Solo in caso di maltempo gli eventi si terranno presso il Cinema San Gaetano a Thiene. La prenotazione è a questo link.

Durante le serate inoltre sarà presente anche la Libreria indipendente Qui, virgola che oltre ai libri degli ospiti proporrà un angolo di ispirazione alla lettura. L’iniziativa è sostenuta da Bcc Veneta, main sponsor, e da Fonte Margherita ed è realizzata grazie al supporto tecnico di Engim, MegaHub, Samarcanda onlus, Alda, Villa Fabris Guesthouse, Sangabar, Sistema Accoglienza Integrazione, Osteria Dal Conte, Soundsgood, Vivai Dalle Rive, Qui Virgola.

