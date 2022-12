Auto sbalzata nel canale sotto la corsia dell’A4, il conducente ne esce illeso e “sparisce”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Erano davvero tutti convinti di trovare nei paraggi un uomo ferito, o peggio ancora senza vita, quei soccorritori che stanotte sono intervenuti sullo scenario di un incidente in autostrada A4, poco dopo le 2 di stanotte.

Questo dopo aver individuato un’automobile “ruote all’aria” nel fossato adiacente al fondo stradale, tra i caselli di Montebello e Montecchio, in direzione Venezia, in pratica nello stesso tratto interessato dall’incendio di una bisarca di trasporto auto avvenuto a distanza di circa 4 ore, poco prima dell’alba. Irreperibile, però, chi si trovava alla guida.

Del guidatore e di eventuali passeggeri del veicolo incidentato, quest’ultimo conficcatosi nella vegetazione accanto a un terreno agricolo dopo aver abbattuto il guard-rail, non si è trovato traccia nonostante le ricerche dei vigili del fuoco di Vicenza giunti in pochi minuti sulla scena dopo il lancio del Sos al 118 da parte di un automobilista di passaggio. Insieme ai pompieri anche il personale sanitario del Suem, giunto a bordo di un’ambulanza, nella convinzione di dover soccorrere una o più persone viste le dinamiche dell’incidente.

Solo a distanza di alcune ore si è venuti a conoscenza che l’unico occupante, uscito illeso dal “volo” in macchina fuori strada, ha fatto rientro in maniera autonoma presso la propria abitazione, senza curarsi di avvertire alcuno dell’inconveniente. Questo grazie all’analisi dei documenti legato al veicolo e alla targa. Degli approfondimenti risultano ancora in corso per comprendere appieno altri dettagli della vicenda, in particolare per verificare le condizione psicofisiche del conducente al momento dell’incidente.