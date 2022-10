Scomparse in simultanea due adolescenti di 16 e 14 anni. Appelli dei genitori per Alessia e Gloria

Stanno vivendo giorni sempre colmi d’ansia crescente due famiglie di Montecchio Maggiore e Pojana, accomunate da ormai 5 giorni non più solo da quel “Maggiore” delle località di residenza nella stessa provincia ma soprattutto dall’angoscia che condividono in seguito alla sparizione delle rispettive figlie adolescenti, Alessia e Gloria. Di entrambe non si hanno notizie da venerdì scorso, in data 20 ottobre, e risultano ufficialmente nell’elenco di persone scomparse dopo le denunce formali presentate ai carabinieri. Si presume un doppio allontanamento volontario.

La prima ha quasi 16 anni, la seconda deve copiane 14. Tutte e due frequentano diversi istituti superiori della provincia. Si tratta di due conoscenti o forze amiche, circostanza che, unita allo stesso giorno di sparizione e quindi dall’ultimo contatto con i parenti, accresce il sospetto che si possano essere allontanate in coppia. La più piccola, infatti, avrebbe vissuto a Montecchio Maggiore prima del trasferimento nel Bassovicentino.

Dopo la conferma delle denunce di scomparsa ieri, a distanza di quattro giorni, si è diffuso anche un appello sui social, dopo aver atteso invano un ritorno autonomo. Ora la priorità per le famiglie è comprensibilmente passata dal diritto alla riservatezza e alla tutela delle minori alla necessità di ritrovarle al più presto, sane e salve, non sapendo da chi possano essere ospitate in questi giorni di assenza senza spiegazioni. L’appello è stato lanciato ieri sera anche dalla trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto, assumendo quindi rilevanza nazionale.