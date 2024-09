Novantenne scomparso da 24 ore fermato a Ponte degli Angeli. Guidava un’auto senza una ruota

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era scomparso dalla sua residenza nel Padovano da 24 ore, lasciando in apprensione i suoi familiari, dopo aver lasciato casa lunedì a bordo dell’automobile di proprietà, alla soglia dei 90 anni di età. L’anziano automobilista che da ieri mattina si cercava in mezzo Veneto è stato rintracciato nel centro storico di Vicenza, a Ponte degli Angeli, in stato di parziale confusione, una condizione legata a problemi di salute. In piena notte, intorno all’una (di mercoledì 25 settembre).

Non poteva certo passare inosservata la sua presenza in città, visto che il 90enne alla guida di un’utilitaria si trovava in transito sopra il Bacchiglione marciando a bordo della sua vettura senza una delle ruote anteriori. Una “bizzarria”, se così la si può definire, sulla quale il pensionato padovano non ha saputo fornire spiegazioni, visto il disorientamento in cui versava al momento dell’incontro con una Volante della Questura berica.

Alla richiesta di fornire indicazioni sulle sue generalità, ancora l’anziano signore non era in grado di fornire risposte concrete, tra l’agitazione e lo stato di confusione temporanea che lo aveva evidentemente sorpreso nelle ore precedenti. Grazie a un documento personale rinvenuto nel veicolo, i poliziotti sono riusciti infine a contattare i familiari e poi riconoscere l’uomo come persona scomparsa, in base alla denuncia presentata il giorno precedente dai parenti.

Dopo averlo accompagnato, accudito e rifocillato negli uffici della Questura di via Mazzini, i militari hanno atteso l’arrivo della figlia dell’anziano, raggiunta telefonicamente e rincuorata dal ritrovamento del padre. Pare non sia stato necessario procedere alle cure del pronto soccorso e, così, a tarda notte, il padovano è stato affidato alla sua parente per il rientro a casa, per un parziale lieto fine, visto che la vicenda poteva concludersi diversamente. Per l’automobile si procederà al recupero nel coro della giornata odierna. Non è stato reso noto se il padre avesse o meno preso l’auto all’insaputa dei familiari.