Maxi scontro a sei veicoli sull’A4, traffico rallentato. Tre automobilisti in ospedale – VIDEO

Sono ben 6 i veicoli in transito sull’autostrada A4 che stamattina, alle 10.50, sono stati coinvolti in un maxi incidenti che ha dirottato in regime di urgenza tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale ausiliario della società di gestione e due ambulanze del Suem 118 in soccorso ai feriti.

L’incidente a impatti plurimi è avvenuto in direzione Venezia, con tre automobili, un furgone e due autoarticolati a riportare danni nella dinamica dello scontro multiplo. Da una delle vettura, un’Audi Q3, è stato estratto il conducente ferito in maniera seria, al pari di un passeggero (altri due occupanti sono invece illesi), con l’ausilio dei pompieri accorsi dal distaccamento territoriale di Lonigo. Sono stati loro i primi a giungere nel tratto di strada interessato dal problema, subito a disposizione per la messa in sicurezza dell’area.

I primi due feriti usciti dall’Audi con l’aiuto degli operatori del 115 sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati in pochi minuti e trasferiti in ambulanza in ospedale così come una donna, vale la conducente e unica occupante dell’auto rovesciata. Gli altri soggetti coinvolti sono stati assistiti sul posto senza necessità di ricovero immediato in pronto soccorso. Del tutto illesi, invece, i due camionisti e una terza persona a bordo dei mezzi pesanti, così come la persona al volante del terzo autoveicolo finito nella carambola di mezzi tra urti laterali e tamponamenti.

Il traffico autostradale è rimasto bloccato del tutto durante i soccorsi, mentre durante le rimozione dei mezzi incidentati si è riusciti ad aprire una carreggiata al transito per far defluire i veicoli in coda per svariati chilometri.