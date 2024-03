Spara un colpo a salve contro la moglie al culmine di un’aggressione: denunciato un 54enne

Attimi di terrore l’altra notte in una famiglia di Montecchio Maggiore: un uomo è stato denunciato dai carabinieri per aver sparato un colpo di pistola a salve contro la moglie durante una lite.

E’ successo a Montecchio Maggiore nella notte del 16 marzo: la coppia, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava litigando per “futili motivi” quando il marito, un 54enne italiano, ha assunto atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie, di origini straniere. Inizialmente si è trattato solo di insulti verbali, ma il passaggio dalle parole alle botte è stato breve.

Secondo quanto reso noto dai militari dell’Arma, la coppia già da qualche anno affronta delicati problemi di convivenza, spesso contraddistinti da analoghe vicende che tuttavia non avevano sinora reso necessario l’intervento dei carabinieri.

La conflittualità è esplosa l’altra notte, quando nel corso di una lite, nella quale l’uomo si è fatto ancora più minaccioso e ha intimato alla donna di non chiedere aiuto, l’ha aggredita e quindi ha estratto una pistola scacciacani ed esploso in aria un colpo a salve, all’interno della loro abitazione.

La donna, terrorizzata e incredula, è scappata di casa insieme al figlio minorenne e ha trovato rifugio presso la Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore. Presso la casa della coppia si sono quindi concentrate tutte le pattuglie presenti in zona, coordinate dal Comando

Compagnia di Valdagno. L’altrettanto rapida ricostruzione dell’accaduto ha consentito ai militari di rintracciare l’uomo all’interno della casa e di recuperare l’arma che aveva utilizzato poco prima. Immediata, quanto inevitabile, è quindi scattata la denuncia per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della coniuge.