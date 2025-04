Carabineri arrestano un 28enne per violazione del divieto di avvicinamento all’ex

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati i Carabinieri della stazione di Arsiero ade intervenire nei giorni scorso nel centro di Schio, in seguito all’applicazione del protocollo “Codice Rosso” di prevenzione rispetto alla violenza di genere.

I militari dell’Arma hanno preso in consegna un giovane africano di 28 anni, residente in una località dell’Altovicentino, facendone scattare l’arresto immediato per aver trasgredito la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex convivente.

Il provvedimento era stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza a seguito di pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un cittadino di nazionalità nigeriano, la cui presenza “non gradita” era stata segnalata al 112 in un complesso residenziale del centro storico.

Giunta sul posto, una pattuglia dell’Arma ha sorpreso in breve tempo l’uomo in compagnia della sua ex compagna. Per quanto non si abbiano riscontri di violenze nell’episodio in questa circostanza, la violazione dell’ordine cautelare ha portato alla presa in consegna del 28enne da parte dei militari, scongiurando eventuali “pieghe” dalle spiacevoli conseguenze.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno confermato la validità del divieto di avvicinamento, emesso nell’ambito della normativa “codice rosso” a tutela delle vittime di violenza domestica. Il 28enne è stato quindi arrestato e condotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza.

