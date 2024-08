Un milione di euro per riportare il “Cosaro” a cuore pulsante dello sport castellano

Manto sintetico di ultima generazione per il campetto da allenamento del Polisportivo “Gino Cosaro”, il grande impianto che ospita tra l’altro i match di calcio della principale squadra della città – milita in serie D tra i semi professionisti -, pista di atletica in via di rifacimento e nuovi bagni attrezzati nel palasport adiacente. E altre novità in divenire, dopo la recente approvazione di ulteriori opere in Consiglio Comunale. Sta per prendere forma la nuova configurazione della “casa dello sport” di Montecchio Maggiore, grazie ad un investimento complessivo che supera abbondantemente il milione di euro, ripartito su più interventi che ricadono nell’area pubblica.

Un piano di rinnovamento generale che va a contrastare lo scorrere del tempo, rimodernare gli spazi a disposizione degli atleti che lo “popolano” quotidianamente e migliorare alcuni servizi alle persone, sportivi e non, che frequentano il Polisportivo di via Pelosa, impianto di proprietà del Comune. Calcio, tennis, atletica e altre discipline si praticano in questa sede, uno dei cuori pulsanti dello sport per la città e l’Ovest Vicentino.

Tra fine luglio e inizio di agosto sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio in erba artificiale per l’allenamento. Un intervento, finanziato dall’ente locale con 550 mila euro, che prevede la sostituzione del manto sintetico, con la relativa sistemazione del sottofondo e dei drenaggi superficiali. Un progetto nato dalla necessità di rinnovare il fondo, posato nel 2007, segnato da avvallamenti e dai rigonfiamenti provocati, nel tempo, dall’utilizzo e dalle intemperie. Il cantiere ha preso il via negli ultimi giorni con l’inizio delle opere di rimozione del manto usurato e nei prossimi tre mesi si procederà con il completo rifacimento.

L’opera si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione che vedrà che ste successivo la sistemazione della pista per l’atletica leggera (300 mila euro il costo in questo caso) effettuato tramite ripristino delle pendenze e la posa di un nuovo fondo, e il rifacimento dei bagni, con l’integrazione dei servizi per persone con disabilità, nel palasport che fa parte del complesso sportivo. Quest’ultimo cantiere, avviato a giugno (intervento qui da 150 mila euro), consiste nel rifacimento della pavimentazione e dell’impiantistica elettrica ed idraulica, in più l’installazione di un nuovo riscaldamento a pavimento. Si procederà infine sostituzione delle porte e alle tinteggiature interne, e l’edificio disporrà di un più efficiente isolamento termico.

In “terza battuta”, il piano di ammodernamento del “Cosaro” prevede due ulteriori opere, annunciate durante l’ultima seduta di Consiglio comunale nell’ambito dell’assestamento generale al bilancio. Con un investimento di 100 mila euro sarà completamente rifatta la recinzione di separazione tra il campo da calcio e i campi da tennis. Il perimetro in costruzione sostituirà il precedente, rimosso in quanto danneggiato dalle alberature che sorgevano lungo il confine tra le due aree. Contestualmente si provvederà anche al rifacimento del percorso pedonale e allo spostamento dei pozzetti. Ammonta invece a 40 mila euro l’intervento sulla copertura della palazzina servizi, utilizzata come centrale termica e deposito: la sostituzione della guaina impermeabilizzante e la coibentazione, oltre a interventi su intonaci e pluviali, permetterà di eliminare condensa e infiltrazioni. Entrambe le opere saranno affidate entro la fine del 2024.

“Al termine di questi interventi Montecchio Maggiore disporrà di un polisportivo rinnovato, con la messa in sicurezza e a norma delle aree interne ed esterne, adibite alla pratica di varie attività sportive”, commenta il sindaco Silvio Parise. “È una sorta di rinascita per questa struttura, di riferimento per la città, che a breve tornerà ad accogliere gli atleti montecchiani. Investire sul rinnovo di impianti sportivi come il “Cosaro”, significa contribuire al futuro dello sport e quindi al benessere dei cittadini”.