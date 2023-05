Va a fuoco il materasso: morta una donna di 51 anni, intossicato il marito che aveva tentato di salvarla

Tragedia questa mattina intorno alle 7 in un’abitazione di Alte Ceccato, nel comune di Montecchio Maggiore: una donna di 51 anni ha perso la vita a causa dell’incendio del materasso su cui era coricata. Intossicato il marito.

Il fatto è avvenuto in una casa, disposta su due livelli, in via Alessandro Volta. Ancora da stabilire le cause che hanno provocato l’incendio del materasso, in lattice, le cui esalazioni di fumo hanno provocato la morte della donna. Il marito, quando si è accorto di quanto stava accadendo, ha portato fuori dalla stanza da letto la moglie, respirando a sua volta il fumo e rimanendo intossicato.

I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno buttato fuori dal primo piano il materasso in lattice che continuava a fumare. Nonostante i soccorsi la donna è purtroppo deceduta, come accertato dal personale del Suem 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza.

Il marito, sotto shock, è stato assistito dal personale sanitario e trasferito per accertamenti in pronto soccorso. Le cause dell’incendio del materasso sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. L’abitazione è stata arieggiata e messa in sicurezza dai pompieri.