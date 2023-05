Il camion perde gasolio in strada dopo l’urto: “in campo” i pompieri per limitari i rischi

Strada chiusa ieri nell’ora di punta a Schio, sulla bretella di collegamento alla Sp46 e quindi in una via molto trafficata che porta al centro città, a causa di un problema verificatosi a un camion che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Con il blocco della circolazione e le transenne poste lungo via Baccarini per prevenire eventuali pericoli – legati alla perdita di gasolio dal mezzo pesante – per gli utenti.

Allarme che era scattato alle 17:45, di martedì, giustificato da un versamento di gasolio dal serbatoio di un camion di colore bianco danneggiatosi contro un ostacolo fisso poco prima mentre percorreva una rotatoria, pare a causa di un’errata manovra del camionista in cabina. Si trovava in quel momento a poca distanza dalla stazione dei treni di Schio.

Una volta sceso per constatare da vicino l’entità dei danni su mezzo di autotrasporti, si è accorto che sotto la scocca c’era un problema che poteva tramutarsi in un possibile rischio, in particolare di incendio, per il gasolio che stava fuoriuscendo. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, dei vigili del fuoco di Schio hanno tamponato la perdita e raccolto il liquido con dei contenitori, attendendo l’intervento di meccanici specializzati che sono riusciti a isolare i due serbatoi per poi fare un travaso.

La “missione” dei vigili del fuoco e le successive operazioni del mezzo di trasporto si sono protratte per circa due ore, con inevitabili disagi per la circolazione stradale ripercossi sulle vie di comunicazione tra il centro città e i paesi a nord di Schio. Fortunatamente, però, e grazie in particolare ai pompieri del 115, ogni rischio è stato subito sventato.