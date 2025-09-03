Viene travolto da un carico di scarti da smaltire. Operatore muore sul colpo

Un altro incidente mortale sul posto di lavoro nel Vicentino. Un uomo la cui identità è per ora mantenuta sotto riserbo è morto sul colpo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 3 settembre, in zona industriale a Montecchio Maggiore.

La vittima dell’infortunio con esiti irreparabili è stato travolto da un carico di materiale da quanto si è potuto sapere nell’immediatezza della disgrazia, avvenuta in via Sommer nella città castellana. Lo scenario del fatto di cronaca è l’area dell’impresa New Ecology Srl, un sito di smaltimento di rifiuti speciali e bonifiche.

Alle 11.30 circa la segnalazione al 118 del grave incidente, attivando i soccorsi del Suem in regime di massima urgenza. Un’ambulanza è stata inviata sul posto con la squadra medica di emergenza, ma i sanitari non sono riusciti a salvare la vita del lavoratore deceduto sul posto. Non è noto se si tratti di un dipendente di una ditta esterna o dell’azienda stessa. Oltre all’équipe del 118 a Montecchio Maggiore sono giunti anche i Carabinieri della tenenza locale, incaricati dei rilievi e di raccogliere le testimonianze dei presenti, con il supporto tecnico del personale di medicina e igiene sul posto di lavoro, dello Spisal.

La notizia è in aggiornamento

