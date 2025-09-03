Dopo gli occhiali, gli smartphone: nuova denuncia per i due cittadini rumeni recidivi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Erano già stati denunciati lo scorso 20 luglio per il furto, avvenuto due giorni prima, di un paio di occhiali da sole da un negozio di ottica di corso Garibaldi. I due cittadini rumeni, già protagonisti di quel “colpo” nel centro di Thiene, tornano a far parlare di sè a seguito, questa volta, della sottrazione di due smartphone.

Il 26 agosto, infatti, un’altra commerciante del centro, appresa dalla stampa la notizia del furto avvenuto un mese prima, denuncia alla Polizia Locale Nordest Vicentino di aver subito essa stessa una rapina all’inizio di agosto, con modalità apparentemente simili a quelle usate nel negozio di ottica.

Il fattaccio, stando al racconto della negoziante, è avvenuto il 2 agosto: ad essere sottratti sono stati due I-Phone 16 Pro, del valore di 1369 euro ciascuno. Gli autori del furto, dopo aver distratto per pochi secondi il personale dell’esercizio, hanno sostituito rapidamente i due smartphone con altrettanti telefoni contraffatti, ma assolutamente identici agli originali.

I due malviventi, con la scusa di dover uscire dal negozio per prelevare contante, si sono quindi allontanati a piedi facendo perdere le loro tracce. La titolare dell’esercizio si è accorta del furto solo qualche giorno dopo. Un cliente, dopo aver regolarmente acquistato uno dei due smartphone contraffatti, è tornato poco dopo in negozio chiedendo spiegazioni per il fatto che gli era stato venduto un telefono non originale.

La commerciante, esaminati i fotogrammi ritraenti i due soggetti responsabili del furto presso il negozio di ottica, li ha riconosciuti senza ombra di dubbio come gli autori della rapina aggravata avvenuta a suo danno. I due cittadini rumeni sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza.

