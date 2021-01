Calendario 2021 a “tre anime” con immagini del paese. Già distribuito casa per casa

Una tradizione che si rinnova di anno in anno nonostante le tante difficoltà collegate alla pandemia e un’iniziativa che continua a legare la comunità di Montorso, casa per casa. E’ stata avviata nei giorni scorsi la distribuzione a domicilio e ancora una volta gratuita del calendario fotografico per l’anno 2021 nella cittadina dell’Ovest Vicentino, confermando una fortunata idea intrapresa nel 2007 e che vede collaborare il Comune, la Parrocchia e la Pro Loco nella sua realizzazione.

Un regalo che tutti i montorsiani possono appendere in casa propria, con spazi utili per le proprie annotazioni e la segnalazione delle festività nazionali ma anche gli appuntamenti proposti dai vari gruppi attivi in paese. Forse meno numerosi in termini di eventi e anche scadenze organizzati rispetto al passato, viste le restrizioni imposte da Dpcm e ordinanze regionali, ma pur sempre presenti nel calendario.

Nato come già accennato dall’idea del parroco di allora, don Lino Stefani, con l’obiettivo che fosse uno strumento per segnalare tutti gli appuntamenti programmati dai vari gruppi, enti e associazioni del paese, il calendario è ormai diventato un compagno della quotidianità dei cittadini. E comprende anche gli orari delle sante messe ordinarie per le parrocchie vicine di Zermeghedo e Montorso appunto “Quest’anno, purtroppo, causa la situazione di incertezza legata alla pandemia – spiegano con una nota i promotori – il calendario non segnala tutti gli eventi annuali consueti ma solamente le ricorrenze più significative. Il tutto però rimane accompagnato dalle splendide foto di Mirella Pieropan, Bruno Xotta, Pierpaolo Cocco e del gruppo fotografico ISO 36050”.

La distribuzione casa per casa lungo le vie di Montorso è stata portata a termine di un gruppo di volontari, dopo che ke tre anime coinvolte nel progetto nei mesi scorso hanno concordato di proseguire regolarmente con l’iniziativa, iniziando a reperire le immagine poi prescelte per l’edizione 2021. “In questo periodo segnato dal distanziamento sociale – afferma il sindaco Diego Zaffari –, il calendario ci riconduce a quel senso di comunità che sembra perduto, ma che confidiamo di riscoprire al più presto”.

“Le foto rappresentano momenti di socialità e scorci suggestivi del nostro paese – ha sottolieneato la presidente della Pro Loco, Daniela Bastianello -. È un modo per ricordare che, nonostante tutto, Montorso Vicentino è un paese vivo, pronto a ripartire, appena sarà possibile, con tutte quelle proposte legate alla cultura e alla tradizione che da tempo ci contraddistinguono”.

Calendario Montorso 2021