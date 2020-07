Infortunio sul lavoro in zona industriale: ustioni per un dipendente di una ditta locale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rientra nell’ambito del triste e discusso capitolo degli infortuni sul posto di lavoro un episodio capitato stamattina intorno alle 8 a Montorso Vicentino, dove un’ambulanza del 118 è stata chiamata in soccorso di un operaio di una ditta locale, feritosi mentre lavorava su dei materiali in ghisa.

Avrebbe riportato delle ustioni dopo essere venuto inavvertitamente a contatto con un piano incandescente. Sarebbero meno gravi rispetto a quanto si temeva in un primo momento, dopo la comprensibile apprensione iniziale alla richiesta di aiuto ai colleghi in seguito all’incidente.

Fortunatamente, dopo l’arrivo del personale sanitario del Suem da Arzignano il primo allarme lanciato al numero unico di emergenza è stato ridimensionato da codice di media gravità a codice verde. La squadra di soccorso ha valutato attentamente le condizioni del ferito, decidendo comunque per il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Cazzavillan di Arzignano.

I dettagli di quanto accaduto stamattina presto in via dell’Industria a Montorso, in uno dei tanti capannoni produttivi della zona, non sono stati resi noti. A finire in un ambulatorio per le medicazioni richieste dalle ustioni subite in fabbrica è un uomo di cui nonsi conosce l’età e la provenienza, dipendente interno della ditta. Dopo la visita in accesso e le prime cure ricevute con le dovute fasciature, rimane in attesa del pronunciamento dei medici sulla prognosi di completa guarigione.