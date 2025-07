Mille giorni di Governo, Meloni: “Lavoriamo per migliorare”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mille giorni di Governo, la premier Giorgia Meloni fa il punto al Congresso della Cisl: “Oggi sono mille giorni da quando il governo in carica, a me sembrano un po’ di più, ma sono mille. Un tempo sufficiente per indicare direzione intrapresa e lavoro fatto. Ma io so che sono rigida, e so che bisogna fare di più e meglio”, ha detto ancora Giorgia Meloni che poi ha aggiunto: “Di questi mille giorni al governo, il dato che mi rende più orgogliosa è che in media in ognuno di questi mille giorni sono stati creati più di mille posti di lavoro nuovi e a tempo indeterminato, per un totale di oltre un milione”.

Meloni ha poi parlato del confronto tra l’Esecutivo e le parti sociali: “Il confronto è una delle cifre di questo governo. Io penso che lo abbiamo dimostrato in molte occasioni fin dal nostro insediamento. Qualcuno ci accusa di essere diciamo così sordi alle richieste del sindacato di non saper ascoltare i lavoratori di ignorare addirittura di calpestare i bisogni del Paese reale”. Pioi aggiunge: “La realtà dice che è stato questo governo a riaprire le porte di quella Sala Verde di Palazzo Chigi cioè il luogo nel quale storicamente si svolgono gli incontri con le parti sociali che qualcuno prima di noi aveva scelto di tenere chiuse. Non si è trattato di incontri vuoti. Abbiamo creduto nel dialogo. Abbiamo dialogato senza pregiudizi con chi non aveva pregiudizi”.

Toccato anche lo spinoso tema dazi: “In questi giorni il governo è al lavoro per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che non avrebbe senso e impatterebbe soprattutto sui lavoratori”, ha detto Meloni, ha aggiunto: “Tutti i nostri sforzi sono rivolti a questo, chiaramente in collaborazione con gli altri leader, con la Commissione europea, che la ha competenza su questo dossier”.