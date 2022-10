Nuovo look per le aree gioco comunali, investimento da 25mila euro

Nuovo look per alcune zone verdi pubbliche destinate ai più giovani residenti a Montorso Vicentino. Sono stati, infatti, effettuati lavori di ripristino e miglioria di alcune aree gioco del comprensorio locale grazie ad un investimento di 25mila euro stanziato dall’amministrazione comunale. Un messaggio chiaro lanciato ai propri cittadini che potranno ora godere di spazi rimessi a nuovo per i propri figli.

La prima area ad aver beneficiato dei lavori è quella che gli alunni utilizzano nel cortile della scuola dell’infanzia. Qui hanno trovato posto una nuova casetta, un castello con scivolo e una nuova recinzione in plastica. Una palestrina, munita di corde e scale per la salita e la discesa, è stata invece installata nel parco di via Cristofari intitolato ai Caduti di Nassiriya. In entrambe i giardini, la sicurezza è garantita dalla pavimentazione in materiale anti-trauma.

“Per noi è importante l’attenzione nei confronti dei più piccoli, affinché abbiano a disposizione zone belle e sicure in cui giocare – sottolinea il vicesindaco e assessore ai rapporti con le frazioni, Annalisa Zordan – e questo riguarda sia gli edifici scolastici sia le numerose aree verdi del nostro paese”.

“Un paese più a misura di bambino è un paese più vivibile per tutti – afferma il sindaco, Diego Zaffari –. Anche in futuro continueremo ad intervenire nei nostri parchi, a favore del decoro e del divertimento all’aria aperta”.