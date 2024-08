Mobilità, al via i cantieri ferroviari: ritardi, cancellazioni e deviazioni dei treni dell’Alta Velocità

Da oggi e fino al 18 agosto,mentre, dal 19 al 25 agosto, sarà interessata da riduzioni di velocità. Le modifiche riguarderanno soprattutto i treni Frecciarossa sulla relazione Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno con allungamenti delle percorrenze e cancellazioni. Tre treni tra Intercity e Intercity Notte delle relazioni Milano/Firenze-Roma/Siracusa e viceversa saranno invece deviati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi.

La direttissima Firenze-Roma sarà interrotta da oggi nella tratta Chiusi -Orvieto per la manutenzione del viadotto Paglia, mentre, dal 24 al 25 agosto, sarà interessata da riduzioni di velocità. L'offerta di Frecce e Intercity sarà soggetta a modifiche di orario, cancellazioni o deviazioni di percorso con un allungamento dei tempi di viaggio. Dal 19 al 23 agosto, le interruzioni sulla Direttissima e i rallentamenti sulla linea AV Milano-Bologna porteranno ad aumenti dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti (fino a 20 per i soli treni che percorrono la linea AV Milano-Bologna verso l’Adriatica). Nei giorni 24 e 25 agosto, sulla Direttissima ci saranno rallentamenti da 5 fino a 60 minuti a seconda del treno.



Per lavori di adeguamento, sulla linea Bologna-Prato è prevista un’interruzione continuativa di linea fino all'8 settembre nella tratta Pianoro-San Benedetto. I treni saranno cancellati e sostituiti con bus. Saranno inoltre previste rimodulazioni di orario in alcune tratte e per alcuni treni Intercity e Intercity Notte è prevista la deviazione via Falconara o via Tirrenica Nord. I valichi. Per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, sulle linee Milano-Domodossola e Domodossola-Iselle, saranno cancellati tutti i collegamenti Eurocity da Domodossola a Milano e viceversa. I treni saranno sostituiti con bus tra Milano e Domodossola e tra Milano, Losanna e Ginevra. I lavori sulla Domodossola-Iselle sono in programma fino al 30 agosto, mentre sulla Milano-Domodossola fino all’8 settembre. Per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, sulle linee Milano-Domodossola e Domodossola-Iselle, saranno cancellati tutti i collegamenti Eurocity da Domodossola a Milano e viceversa. I treni saranno sostituiti con bus tra Milano e Domodossola e tra Milano, Losanna e Ginevra. I lavori sulla Domodossola-Iselle sono in programma fino al 30 agosto, mentre sulla Milano-Domodossola fino all’8 settembre. Per lavori di adeguamento,è prevista un’interruzione continuativa di linea fino all'8 settembre nella tratta Pianoro-San Benedetto. I treni saranno cancellati e sostituiti con bus. Saranno inoltre previste rimodulazioni di orario in alcune tratte e per alcuni treni Intercity e Intercity Notte è prevista la deviazione via Falconara o via Tirrenica Nord.

Per lavori relativi alla realizzazione della lineanonché rallentamenti prima e dopo la chiusura della linea fino al 26 agosto. Sono previste limitazioni, cancellazioni e deviazioni di percorso con un aumento di percorrenza per le Frecce (fino a circa 90 minuti da Venezia a Milano e 150 nel senso opposto) e per i servizi transfrontalieri. Inevitabili, dunque, le ripercussioni sulla linea dell’Av Torino-Milano-Venezia. Le Frecce ma anche gli Eurocity e gli Euronight sono deviati tra Verona e Padova via Bologna con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Anche i Regionali subiranno variazioni e limitazioni. Mentre Italo rende noto che “dal 21 al 26 agosto, il Gestore Infrastruttura ha disposto la ripresa della circolazione tra Vicenza e Verona con riduzione di velocità nel tratto interessato, per cui si potranno subire ritardi fino a 25 minuti.