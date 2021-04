Opere antisismiche, doppio start: in estate per la palestra e inverno per la scuola media

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sul vassoio più di mezzo milione di euro, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza in base ai più moderni standard antisismici per quanto riguarda gli edifici pubblici. Scuole in particolare e anche nel caso specifico di Montorso, dove in due diversi step si eseguiranno i lavori richiesti per adeguare la scuola media “Achille Beltrame” e la palestra comunale attigua.

Quest’ultima avrà la precedenza, iniziando i lavori in agosto con l’obiettivo esplicito di completarli in tempo utile per la stagione sportiva 2021/2022, in modo da non creare ulteriori problemi alle società che ne usufruiscono, dopo la calamità pandemica.

Per lo stabile che ospita le classi delle scuole secondarie di primo grado invece si attenderà il mese di dicembre, procedendo senza necessità di interrompere le lezione e proseguendo nel periodo vacanziero. La cifra stanziata dai fondi pubblici previsti per le operazioni di adeguamento sismico ammonta in tutto a 550 mila euro. Da ricordare che la struttura indoor dedicata alla pratica di diverse discipline, vicina allo stadio comunale, serve sia gli studenti della scuola che gli atleti della polisportiva Locale “La Contea”.

“Nell’edificio scolastico – spiega il sindaco Diego Zaffari – i lavori proseguiranno senza interferire con il regolare svolgimento delle lezioni. A tal fine, abbiamo già fatto un paio d’incontri con la dirigenza scolastica, allo scopo di organizzare le varie fasi del progetto con i minimi disagi possibili. Obiettivo è avere un edificio che sia sinonimo di sicurezza per studenti, insegnanti e personale scolastico”. Sono previste varie opere di consolidamento di strutture portanti, anche tramite la costruzione di setti e di muretti di rinforzo.

Ultimi sopralluoghi conclusi e progetti approvati, con fondi appositi a disposizione del Comune. Ora non resta che attendere l’ordine esecutivo del via ai cantieri nei due diversi archi temporali annunciati. “A lavori ultimati – afferma l’assessore allo Sport Mirco Roncolato – anche la palestra risponderà ai più attuali criteri antisismici. Un certificato di qualità in più per tutti coloro che, si spera, torneranno a frequentarla regolarmente”.