Aeroclub Thiene, Marco Collinetti “ai comandi”. Al lavoro il nuovo direttivo

Cambio della guardia all’Aeroclub di Thiene, che inaugura il nuovo quadriennio di gestione con un nuovo pilota, in senso letterale, in cabina di comando. Si tratta di Marco Collinetti, 54 anni, da circa un mese eletto nuovo presidente dell’associazione con sede all’aeroporto di Rozzampia. Un passaggio di testimone “in rima”, con Pier Antonio Nicoletti a chiudere il suo mandato rappresentativo.

Insieme alla guida del club che riunisce gli appassionati di volo e aerei in genere, rinnovato anche il nuovo consiglio direttivo. Appena insediato e che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni, nel segno della continuità per confermare il “porto dell’aria” dell’Altovicentino come polo di riferimento per il Veneto e il Nord Italia.

Eletto alla presidenza Collinetti, già consigliere uscente dalla precedente amministrazione dell’aeroclub cittadino, valdagnese ma ormai thienese d’adozione. Sono stati eletti anche i consiglieri Alberto Farina nel ruolo di vicepresidente, Michele Dalla Costa rappresentante della specialità “VDS”, Emanuele Fioraso con delega al settore “Aviazione Generale”, Gianpaolo Andrighetto e Stefano Balzarin. A completare il quadro di dirigenti chiamati in diversi ambiti e impegni irevisori dei conti Luca Topini, Sergio Bassan e Simone Dellai.

“E’ un onore ma altresì una grande responsabilità iniziare il mandato in questi mesi particolarmente difficili – afferma il neoeletto presidente – “Si tratta di un periodo molto impegnativo per la situazione generale che a seguito dei mesi di lockdown, ha messo a dura prova le nostre attività. La rinnovata squadra di consiglieri e revisori, ciascuno impegnato in progetti specifici o in commissioni più articolate, mi affiancherà in un’ottica di continuità e di crescita del nostro Aeroclub”.

L’ Aeroclub “Arturo Ferrarin”, intitolato al noto aviatore thienese famoso tra l’altro per il leggendario volo Roma-Tokio del 1920, può vantare una storia di quasi 50 anni ed annovera attualmente oltre un centinaio di soci e numerosi allievi; svolge la propria attività nell’omonimo aeroporto di Thiene, che vanta una tradizione aeronautica lunga più di un secolo, in quanto era già operativo durante la prima guerra mondiale e dove, oltre ad apparecchi da caccia italiani, ospitò anche velivoli della Royal Air Force. Con la scuola di Aviazione Generale diretta dal comandante Giorgio Scarso e la scuola VDS Ultraleggeri diretta dal com. Lucio Caregnato, l’aeroclub sta preparando al conseguimento del brevetto di volo quasi 30 allievi, per molti dei quali rappresenta un primo passo importante che li porterà a diventare piloti professionisti di linea. A questi vanno aggiunti circa 80 soci piloti che volano con i 6 aerei della flotta librandosi in volo dalla pista dell’aeroporto thienese verso qualsiasi destinazione in Italia, all’estero o semplicemente i tour sopra le magnifiche montagne prealpine e alpine, un cult sempre di moda.