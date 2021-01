Tir in avaria a causa di un incendio. Autista e pompieri “armati” di estintori (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento che si può definire di “routine” ma che rivestiva una certa importanza in termini di tempestività richiesta agli operatori delle Fiamme Rosse ieri pomeriggio intorno alle 16.30 a Montorso Vicentino. “Vittima” di un pericoloso principio di incendio, infatti, è stato un mezzo pesante in transito in via Roggia, nei presso della zona industriale.

A dare l’allarme l’autotrasportatore alla guida del tir, dopo essersi reso contro che qualcosa non funzionava a dovere nel sottoscocca, per poi accorgersi del fumo provenire dalla parte anteriore, oltre a un forte odore di materiale bruciato.

Un surriscaldamento dell’impianto frenante aveva provocato infatti un principio d’incendio che ha assalito uno dei due pneumatici sotto la cabina. I vigili del fuoco giunti dalla caserma del distaccamento di Arzignano, poco lontana dalla zona d’intervento, hanno completato l’opera di spegnimento iniziata dal camionista straniero, dipendente di una ditta di trasporti spagnola reduce da una consegna del carico nell’Ovest Vicentino.

Le operazioni di soccorso sono state rapide e hanno consentito di limitare i danni allo pneumatico aggredito in prima istanza, mentre l’autotrasportatore ha dovuto rivolgersi a un’autofficina della zona per rimediare al blocco forzato, sostituendo la ruota danneggiata e facendo controllare l’impianto frenante, prima di riprendere la marcia.