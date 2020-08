Nuovi infissi da 200 mila euro per tre edifici: scuola media, asilo e centro di Pugnello

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Investimento da circa 200 mila euro stanziato dal comune di Arzignano, che “apre i battenti” delle casse pubbliche per sostituire i serramenti di alcuni edifici scolastici della città, approfittando anche dei fondi messi a disposizione dal Governo per gli interventi mirati sulle strutture che ospitano insegnanti e alunni delle scuole.

Lavori al via al breve, attingendo per oltre due terzi dell’intero importo ai finanziamenti messi a disposizione a livello nazionale. Si tratta di un fondo costituito per costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico e innovazione degli edifici destinati all’uso scolastico.

I tre immobili di proprietà comunale a cui saranno destinati i denari riservati a porte e finestre più moderne e a miglior resa energetica corrispondono alle Scuole Medie intitolate a Giacomo Zanella, l’Asilo Nido Comunale e l’ex scuola della frazione di Pugnello, ora utilizzata per attività formative e sociali. Per la precisione saranno messi sul piatto 193 mila euro, di cui 130 mila sono stati stanziati dal Governo e altri 60 mila euro evasi dal’amministrazione comunale di Arzignano al fine di completare le opere necessarie. I lavori inizieranno nei prossimi giorni e saranno conclusi in tempi rapidi, prima dell’inizio delle lezioni.

La fetta più consistente delle nove installazioni riguardano proprio le scuole medie Nello specifico i lavori specifici interesseranno le scuole medie di via Bonazzi, in centro ad Arzignano, per un importo di 143.495,50 euro. Intervento di un certo spessore anche per la scuola dell’infanzia pubblica, del valore preventivato di 43.347 euro, mentre a Pugnello si tratta di piccole installazione per 6.156,70 euro. L’obiettivo è completare la serie di migliorie entro l’inizio dell’anno scolastico o, al massimo, nella prime settimane di lezione.