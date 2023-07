Nuovi tentativi di truffa segnalati ad Arzignano

Nelle ultime settimane nel territorio comunale di Arzignano si sono verificati nuovi tentativi di truffa, in particolare sono stati appesi e distribuiti dei volantini pubblicitari dalla ditta nominata come “Reti Distribuzione” per la vendita e l’istallazione di nuove valvole gas: nel volantino si fa riferimento anche a note società di distribuzione energia, come Enel, Eni e AGSM).

La ditta AGSM-AIM e nello specifico V-Reti, società che hanno in carico il servizio di distribuzione del gas nella città, dichiarano di non avere nulla a che fare con la ditta in questione e si dissociano totalmente dalla campagna pubblicizzata per l’istallazione di valvole gas, in quanto fornisce informazioni fuorvianti e poco chiare ai soggetti a cui viene rivolto il messaggio.

Pertanto il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore Riccardo Masiero invitano la cittadinanza a fare attenzione e, in caso di dubbi, invitano a contattare la ditta V-Reti, al seguente numero verde 800 066 558.