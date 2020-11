Nuovo punto tamponi allestito per l’Ovest Vicentino: spazi ok in palestra “Da Vinci”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per vincere la lotta contro la diffusione del Covid-19 che non accenna a diminuire la stretta sulla zona Ovest del Vicentino anche ad Arzignano si attrezza un maxi punto tamponi, ospitato in 8 sale ambulatoriali ricavate negli spazi della palestra “Da Vinci”, in via Fortis. Un nuovo “aiuto” anche per alleviare il flusso di presenze costanti alla casa-madre dell’Ulss 8 Berica, l’area adibita allo screening dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, e affiancare così anche i medici di base che hanno aderito.

Come comunicato dall’amministrazione comunale a disposizione del personale sanitario sono stati allestiti 6 spazi dove si effettueranno fisicamente i tamponi e due locali invece utilizzati per la refertazione. Orari di accesso dal lunedì al sabato in fascia 8-14, ma solo su prenotazione, effettuata dagli operatori del Sisp per conto degli utenti o direttamente dagli stessi, purché in possesso dell’impegnativa del medico prescrivente, tramite il portale dell’Ulss 8.

Il nuovo servizio è già stato attivato ieri, con primo afflusso di arzignanesi e in generale cittadini della vallata ad approfittare della vicinanza, risparmiando tempo prezioso e abbattendo il fattore di rischio causato dalla compresenza, per quanto in regime di distanziamento sociale obbligato, con altre persone in attesa. L’idea dell’istituzione di un punto tamponi straordinario è stata concretizzata grazie alla collaborazione tra l’ente Provincia di Vicenza, proprietaria della struttura, comune di Arzignano e la direzione scolastica dell’Iss Da Vinci rappresentata dalla prof.ssa Antonella Frighetto, che sorge a fianco dell’impianto sportivo ex “Palafortis“.

La nuova ubicazione del centro di diagnosi “popolare” va a sostituire il punto tamponi precedentemente attivo all’ospedale Cazzavillan, ospitato in spazi divenuti poi insufficienti all’accoglienza del flusso quotidiano di utenti. Ora la capacità operativa del sistema in via Fortis è significativamente superiore, con locali adatti e più ampi dove operare con maggiore rapidità e soprattutto sicurezza. Per tutti: operatori al lavoro e cittadini in ansia per l’esito della verifica. Oltre al personale medico e infermieristico dell’Ulss 8 Berica supportato anche dal una squadra sanitaria messa a disposizione dall’Esercito Italiano, ma sono presenti inoltre i volontari della Protezione Civile per la gestione della logistica e la vigilanza.

Nella nuova struttura gli utenti saranno sottoposti dal tampone rapido, restando poi in attesa del risultato in un’apposita area, nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Dopo circa 20 minuti, in caso di positività, l’utente potrà svolgere immediatamente sul posto anche il tampone molecolare di controllo, ricevendo il referto a casa nel giro di 24 ore tramite il fascicolo sanitario elettronico. “A pochi giorni dall’apertura del Punto Tamponi in Fiera per il Distretto Est – commenta il Direttore Generale Giovanni Pavesi – replichiamo anche per il Distretto Ovest questo concept che riteniamo molto efficace per rispondere alla crescente domanda di tamponi. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Arzignano e la Direzione dell’I.I.S. Da Vinci per la disponibilità e il pieno supporto che ci hanno dato”.