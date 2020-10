Afflusso elevato di utenti ai punti-tampone. L’Ulss 8 Berica lancia la prenotazione on line

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il contrasto in prima linea alla diffusione del contagio di Covid-19 passa per la prima linea di prevenzione dei punti-tampone sparsi nei centri sanitari della provincia ma deve ergere un muro anche al “fuoco amico”, evitando il più possibile rischiosi assembramenti di gente in coda per accedere al servizio.

Ecco perchè in via sperimentale – e ci si augura temporanea – l’Ulss 8 Berica è corsa ai ripari attivando un nuovo servizio telematico, vale a dire la prenotazione on line di data, luogo e ora precisa in cui presentarsi all’ingresso dei quattro punti ad accesso pubblico. Evitando dispersioni di tempo in attesa e, soprattutto, le lunghe file.

Per poter usufruire della nuova possibilità offerta dall’azienda sanitaria, già attiva da oggi, è sufficiente accedere ad internet ed entrare nel sito di iCup (clicca per l’accesso diretto) e seguire la procedura indicata, dopo aver effettuato la registrazione, muniti di codice fiscale. Per la prenotazione individuale basteranno pochi secondi e altrettanti clic, scegliendo tra le caselle ancora disponibili e anche dove presentarsi per il prelievo di materiale oro-faringeo da inviare in laboratorio, in attesa dell’esito.

Da ricordare che per l’Ulss 8 sono operativi i punti di prelievo degli stessi a Vicenza presso l’ospedale San Bortolo, ma anche negli altri centri di cura ad Arzignano per Ovest Vicentino, a Noventa per il Basso Vicentino e a Valdagno per l’area Nord Ovest della provincia. Il nuovo servizio proposto, annunciato venerdì e subito reso disponibile sulla piattaforma di prenotazione on line, non è obbligatorio. Ma fortemente consigliato agli utenti.

Per quanto riguarda il del punto tamponi allestito all’interno e all’esterno del polo sanitario del capoluogo il servizio è praticamente ora orario continuato H24: dalle 7 alle 21 nel locale adibito appositamente e in orario notturno (quindi dalle 21) presso il Pretriage del pronto soccorso. Gli altri punti aziendali sono attualmente operativi dal lunedì al venerdì in orario 7-13 (Arzignano e Noventa), martedì, mercoledì e venerdì 7-12 (Valdagno).