Pestato a sangue in strada durante la serata. Un 37enne muore in ospedale

La città di Arzignano si trova di fronte ad un nuovo omicidio, dopo la morte di un uomo di 37 anni di origini indiane, secondo le prime notizie disponibili picchiato a morte nel corso della serata di lunedì e spirato all’alba in ospedale.

Un pestaggio cruento a cui avrebbero partecipato più persone, con ogni probabilità in preda ai fumi dell’alcol, fino a lasciare tramortita a terra la vittima. Soccorsa in ambulanza e giunta ancora in vita ma in condizioni disperate al polo di cura dell’Ovest Vicentino. Di stamattina la, invece, conferma del decesso.

L’episodio su cui sono in corso ovviamente accertamenti da parte dei carabinieri risalirebbe in un orario compreso tra le 21.30 e le 22.30 di ieri sera, anche se non si spiega il motivo della presenza in strada del gruppo di persone. I soccorsi sono stati indirizzati al bivio tra via Santo e via Alberti in prossimità al centro fitness Sporting Life, a sud del centro cittadino, dove gli operatori del 118 hanno trovato il 37enne sull’asfalto, agonizzante per le percosse ricevute. Ci sarebbero almeno due soggetti in stato di fermo, interrogati proprio in queste ore dai militari del comandante Magg. Danilo Ciampini. Per quanto riguarda l’identità della vittima dell’omicidio le generalità non sono state ancora rese note.

Le ipotesi della prima ora parlano di un alterco tra conoscenti, sfuggito di mano con la probabile “spinta” di bevande alcoliche o sotto gli effetti di droga, oppure prende corpo anche il regolamento di conti legato alla faida che ha visto come protagonisti di atti di violenza negli scorsi mesi e di sequestri di armi improprie presso alcune famiglie di immigrati di nazionalità indiana. Allo stato attuale, ogni ricostruzione è al vaglio delle forze dell’ordine impegnate nelle indagini.

