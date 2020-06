Principio d’incendio e fumo nero in cucina: i pompieri lo spengono prima che si propaghi

Intervento lampo dei vigili del fuoco di Arzignano stamattina alle 10.30, intervenuti in città per limitare danni e pericoli in un’abitazione privata di via Zara. I pompieri sono entrati in un appartamento e si sono diretti verso la cucina, dove un piccolo focolaio rischiava di espandersi al resto dei locali dopo aver prodotto parecchio fumo fuoriuscito anche dalle finestre.

Le fiamme erano partite, sembra, da un piano cottura, fino ad interessare la cappa di aspirazione. Fortunatamente l’intervento tempestivo degli operatori ha permesso di circoscrivere il problema in pochi minuti, risolvendo una situazione di potenziale pericolo.

L’allarme sarebbe stato dato da un vicino di casa, visto che probabilmente i residenti non erano presenti in casa nel momento in cui si era innescato il principio d’incendio. Nessuno, questo è certo invece, ha riportato ustioni nell’episodio di stamattina nè risulta l’intervento di ambulanza sul posto. I pompieri per accedere alle stanze interne hanno indossato gli autoprotettori d’ordinanza per affrontare in sicurezza il fumo sprigionato dal piano cottura, estesosi in poco tempo tutto l’appartamento.

Una volta arginato il focolaio e spalancate le finestre dell’abitazione per aerare gli interni, la situazione è rientrata nella normalità. Utilizzato anche un moderno elettroventilatore nell’occasione per agevolare le operazioni. Le cause del problema risultano al vaglio della squadra di pronto intervento recatasi in via Zara: le due ipotesi più probabili sono il corto circuito oppure che qualche alimento fosse rimasto sui fornelli dimenticati accesi.