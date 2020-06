Certificati “fai da te” direttamente dal pc di casa. La novità digitale dal Comune

Dal fronte dell’emergenza sanitaria a quello del futuro digitale. Varato da oggi un nuovo servizio dal Comune di Thiene, una piattaforma che permette di produrre, scaricare e stampare direttamente da pc o smartphone i certificati anagrafici in versione digitalizzata, validi a tutti gli effetti come documenti ufficiali.

Lunedì 15 giugno segna quindi la data di una nuova era in tema di erogazioni di servizi al cittadino, che potrà dire addio alle code allo sportello, tra l’altro vietatissime durante il periodo di lockdown, ma anche prenotazioni telefoniche o via e-mail. L’accesso alla richiesta della documentazione sarà libero, in qualsiasi momento della giornata, e magari con il comfort di richiederlo dal divano di casa.

Il regime di smartworking imposto nei mesi scorsi ha accelerato un processo di progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativi già allo studio in precedenza, con Thiene schierarsi tra i primi enti locali del Veneto ad abbracciare la nuova modalità. Su un totale di circa 9 mila certificati stampati annualmente agli sportello in Municipio, si conta di diminuire la mole del 60%, con soddisfazione duplice: per gli operatori pubblici che contano così di snellire il lavoro face-to-face, per gli utenti che non dovranno recarsi di persona per accedere al servizio. Un’iniziativa – questo un ulteriore valore aggiunto – che garantirà anche un minore afflusso di persone nei locali del Municipio, condotta opportuna in tema di prevenzione e contenimento del contagio.

Il nuovo servizio digitale in ogni caso affianca quello ordinario, non sarà quindi esclusivo. Il sistema J-City-Gov appena introdotto e implementato al sito istituzionale del Comune permetterà di ricevere le risposte alle richieste in maniera automatica, una volta verificate le credenziali di accesso. Il pagamento relativo ai certificati prodotti avverrà on line secondo il tariffario riportato, senza costi aggiuntivi e anzi con lo “sconto” relativo ai diritti di segreteria dove previsti, per chi sceglierà di usufruire della piattaforma attraverso il canale denominato “Sportello automatico polifunzionale“.

Ad accedere potranno essere anche enti terzi, in determinati casi, per velocizzare le procedure di acquisizioni di certificati. Ad esempio per quanto riguarda i certificati di residenza o di stato di famiglia, la richiesta potrà essere inoltrata da studi professionali, notai, avvocati, commercialisti, autoscuole, uffici postali, società sportive e patronati, secondo protocolli di riservatezza regolati attraverso il sistema di identificazione digitale “Spid”.

Oltre alla consultazione dei propri dati aggiornati si potranno così produrre in digitale e stampare, tra gli altri, i certificati di residenza e residenza all’estero, cittadinanza, stato di famiglia, di nascita e famiglia, di matrimonio, di morte etc. L’elenco completo è pubblicato sul sito. “Il recente periodo – afferma l’assessore ai Servizi Demografici e URP, Giampi Michelusi – ha obiettivamente comportato un’accelerazione nella ricerca di altre forme di risposta alla cittadinanza. Il cambiamento in atto nella società, nonché la grande capacità di recepire le novità proposte dai thienesi, hanno imposto una accelerazione rispetto a quell’importante lavoro, svolto negli ultimi anni con grande attenzione ed impegno da parte dei Servizi Demografici e dell’URP, in collaborazione con i tecnici di Pasubio Tecnologia. Con l’attivazione della nuova modalità si vuole garantire un sempre più efficace ed efficiente servizio pubblico al cittadino, razionalizzando le attività ed utilizzando il servizio di prenotazione degli appuntamenti, che Thiene è stato fra i primi comuni ad adottare”.

A esprimere soddisfazione per il nuovo servizio alla cittadinanza è anche il primo cittadino thienese. “L’obiettivo dell’amministrazione comunale – spiega Giovanni Casarotto – è

quella di ampliare sempre più i servizi on line, permettendo ai cittadini di usufruire dei servizi comunali in qualsiasi momento della giornata, comodamente da casa o dal luogo in cui si trova. Questo significa un forte cambiamento sia per i cittadini, per i quali il rapporto con gli uffici diventa sempre più virtuale e immediato, sia per gli operatori dei pubblici servizi, per i quali l’impegno si sposta nell’uso sempre più ampio delle tecnologie, in un percorso che lo Stato e la Pubblica Amministrazione hanno già tracciato con il Codice dell’Amministrazione Digitale, recepito dal Comune di Thiene con il Piano Triennale per l’Informatica 2019-2021 e che l’emergenza causata dal Coronavirus ha notevolmente spinto in avanti. Proprio per favorire questo processo di digitalizzazione del rilascio dei certificati – precisa il sindaco – abbiamo deliberato la rinuncia all’incasso dei diritti di segreteria“.