Auto contro platano all’alba, ferita una donna estratta dai pompieri dalla sua Audi A3

I vigili del del fuoco del distaccamento di Lonigo sono intervenuti poco prima delle 7 di stamattina nella vicina cittadina di Sarego in seguito a un incidente stradale con una singola vettura coinvolta, protagonista di un’uscita di strada.

Un’Audi A3, condotta da una donna vicentina di cui non si conoscono le generalità almeno al momento, si è schiantata contro un albero a bordo carreggiata, distruggendo la parte anteriore del veicolo e rimanendo ferita.

Per uscire dall’abitacolo della vettura seriamente danneggiata è servito il supporto dei pompieri, che hanno con delicatezza estratto l’automobilista dolorante dai rottami dell’Audi e consegnata al personale sanitario del Suem giunto nel frattempo sul posto, in via Manzoni. E’ stata traportata con urgenza in pronto soccorso ma non correrebbe pericolo di vita nonostante l’impatto violento contro l’ostacolo.

I rilievi sono a carico della pattuglia di carabinieri intervenuta sul luogo del sinistro stradale a supporto delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale. Non ci sarebbero altre persone o veicoli coinvolti nella dinamica, al vaglio degli stessi militari della stazione territoriale dell’Arma. Un colpo di sonno, una distrazione individuale e qualche ostacolo improvviso sulla carreggiata le possibili cause.