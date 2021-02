G7, oggi riunione in videoconferenza: è la prima per Draghi e per Biden

E' prevista per oggi la riunione in videoconferenza dei capi di Stato e di Governo del G7, con la presidenza inglese, per discutere sulle misure per contrastare la pandemia da Covid-19 e rilanciare la crescita economica mondiale. Riunione che vedrà il debutto di tre nuovi leader tra le sette economie più industrializzate: oltre al "nostro" Mario Draghi, anche il presidente americano Joe Biden e il premier giapponese Yoshihide Suga. "Daremo il benvenuto a Draghi, Biden e Suga" ha twittato il premier britannico Boris Johnson che presiederà la videoconferenza.

Non è poi escluso che sempre oggi ci possa essere un contatto diretto bilaterale tra Draghi e Johnson per le importanti comuni responsabilità che Roma e Londra condivideranno nei prossimi mesi. Mentre il Regno Unito guiderà le riunioni G7, l'Italia presiederà quest'anno il G20 con l'evento di apertura previsto il 26 febbraio per la riunione in videoconferenza dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali. Italia e Regno Unito lavoreranno insieme anche sul reperimento di nuovi centri di produzione dei vaccini, la ricerca comune e le misure per contenere la pandemia anche in vista della riunione che si terrà a Roma sotto presidenza italiana e della Commissione Ue il 21 maggio per il Global Health Summit.

Intanto il presidente americano Joe Biden è pronto ad impegnarsi con i leader del G7 per lo stanziamento di 4 miliardi di dollari per il programma di vaccinazione globale contro il Covid. Lo rende noto la Casa Bianca, spiegando che entro la fine di febbraio, per finanziare la distribuzione dei vaccini alle popolazioni dei Paesi più poveri, saranno elargiti due miliardi di dollari, mentre altri due arriveranno nel corso dei prossimi due anni.