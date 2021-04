Botto all’incrocio, un’auto finisce nel campo. I pompieri estraggono una donna ferita

Un violento impatto tra due automobili ha innescato le procedura d’urgenza per i soccorsi a due conducenti coinvolti nell’incidente avvenuto stamattina in territorio di Sarego. Una donna in particolare ha necessitato del ricovero in pronto soccorso, mentre colui che era che a bordo della sua 500L da unico occupante è finito fuori strada. Con l’autovettura Fiat a “conficcarsi” in un piccolo canale di scolo delle acque piovane del terreno agricolo a fianco della carreggiata.

La collisione tra i due mezzi è avvenuta all’incrocio tra via Belloni e via Marona, intorno alle 8.30 di mercoledì 21 aprile. Subito l’altro conducente coinvolto nello scontro, e rimasto quasi del tutto illeso nonostante i danni ingenti, è riuscito a dare l’allarme, con l’aiuto immediato offerto da altri automobilisti di passaggio in quei frangenti.

La centrale operativa del 118 ha subito coinvolti anche i vigili del fuoco più vicini per le operazioni di emergenza. Una squadra di pompieri è infatti giunta a Sarego da Lonigo, dove si trova il distaccamento del Basso Vicentino, occupandosi di estrarre la sfortunata donna rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua Volkswagen Polo. Dopo averla estratta, la giovane vittima dell’urto è stata presa in consegna dal personale sanitario del Suem giunto nel frattempo



Nell’area dell’incidente è arrivata anche una pattuglia di polizia locale, con gli agenti che si sono messi al servizio per deviare il traffico ed eseguire, non appena concluse le operazioni di soccorso, i rilievi del sinistro. I disagi si sono prolungati fino al recupero dei due mezzi seriamente danneggiati, fino a metà mattinata.