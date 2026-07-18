Precipita un ultraleggero: in gravi condizioni il pilota e il passeggero

Grave incidente in fase di atterraggio questa mattina, sabato 18 luglio, a Sarego per un ultraleggero.

Il velivolo, partito da Bolzano, è precipitato in fase di atterraggio nei pressi dell’aviosuperficie Ca’ Quinta intorno alle ore 8:30. A bordo c’erano due uomini, di 65 e 52 anni.

Per cause attualmente in corso di accertamento, un velivolo ultraleggero con due persone a bordo ha avuto difficoltà durante la fase di atterraggio, toccando il terreno prima dell’inizio della pista e finendo la sua corsa nella canalina di un campo.

I Vigili del Fuoco di Lonigo hanno provveduto a estrarre i due occupanti dall’abitacolo, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul posto. I due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Successivamente i pompieri hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo aereo, vista anche la presenza di una perdita di carburante. Erano presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti.

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