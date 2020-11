Solai pericolanti, chiude la scuola primaria di Meledo. E’ la seconda in paese

Prima la scuola del centro cittadino di Sarego, con lezioni sospese e infine il trasferimento di alcune classi nella “gemella” della frazione di Meledo nello stesso istituto comprensivo. E, ora, a seguito di una serie controlli strutturali straordinari a seguito del crollo di parte del controsoffitto avvenuto ai primi di ottobre in altra sede, anche nell’edificio “ospitante” si registrano delle criticità ai solai.

Tanto da indurre il sindaco locale Roberto Castiglion, per ragioni di sicurezza e per consentire un nuovo sopralluogo dei tecnici, a imporre un giorno di vacanza extra agli alunni per lunedì prossimo, 16 novembre. Non per tutti in realtà, ma per buona parte di essi. Tra questi anche le classi in trasferta dal polo del centro cittadino.

Chiude quindi in via provvisoria per un giorno feriale la scuola primaria di Meledo, popolosa frazione cittadina che ospita un istituto a se stante, dopo la parziale inagibilità riscontrata nella primaria “C. Battisti” di Sarego. Un disagio per le famiglie del luogo, certamente, ma anche un tassello operativo che mostra come il livello di attenzione sia stato innalzato dopo il pericolo scampato seguente al parziale crollo di materiale di poco più di un mese fa.

“L’amministrazione aveva avviato in via preventiva degli ulteriori accertamenti su altri edifici scolastici del Comune – spiega una nota diffusa stamattina -, per certificarne

la sicurezza e intervenire là dove necessario. Purtroppo, nella primaria di Meledo sono state

riscontrare delle criticità in alcune classi che costringono a una riorganizzazione degli spazi

didattici. A tal fine, il Sindaco di Sarego Roberto Castiglion, ha disposto per motivi organizzativi la chiusura provvisoria del plesso scolastico. A restare a casa da scuola saranno soltanto gli alunni che frequentano la primaria di Meledo. In particolare, le classi interessate sono la prima, la seconda e la quinta di Meledo oltre alla terza, quarta e quinta di Sarego”.

Si lavora ora per garantire già nei primi giorni della prossima settimana la piena ripresa dell’attività scolastica. Nell’impossibilità di poter risolvere in tempi rapidi la nuova criticità emersa, i membri ella giunta e il dirigente scolastico hanno attivato un tavolo di confronto per consentire di accedere ad altri spazi disponibili nel territorio comunale, compatibili con le lezioni. Evitando di rallentare ulteriormente l’attività didattica. ” “In questo momento – spiega il sindaco di Sarego, Roberto Castiglion – la nostra priorità è quello di far riprendere l’attività didattica in sicurezza al più presto e quanto prima contiamo di dare ulteriori aggiornamenti in merito”.