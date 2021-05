Sorelline investiste da un furgone mentre attraversano la strada. Entrambe fuori pericolo

Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti da chi ha assistito sabato scorso, poco prima di mezzogiorno, all’investimento di due ragazzine nel centro di Sarego, mentre insieme stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. A urtarle è stato un Fiat Doblò in transito lungo la centrale via De Gasperi, con a bordo un 28enne di nazionalità austriaca.

Parecchie persone hanno assistito alla scena e ai successivi soccorso portati dal Suem 118, che ha verificato sul posto le condizioni delle due minori per poi trasportarle insieme al pronto soccorso dell’ospedale “Cazzavillan” di Arzignano. Con un codice giallo di media gravità e accertamenti che avrebbero escluso lesioni gravi.

In ragione della minore età delle vittime dell’investimento stradale – si tratta di bambine – non sono stati rivelati dalle forze dell’ordine altri dati sensibili su di loro. In ogni caso già in seguito al loro ricovero si è potuto tirare un sospiro di sollievo, ferma restando la possibile presenza di fratture agli arti, soprattutto da parte della famiglia.

La chiamata d’emergenza è arrivata alla centrale del 118 alle undici di sabato mattina, alle 11, sulla strada provinciale 500 nel tratto che costeggia il centro di Sarego e il corso del torrente Agno. Oltre al personale sanitario sul posto dell’impatto, avvenuto sul passaggio della pista ciclopedonale, sono giunti anche gli agenti di polizia locale che si sono occupati dei rilievi e dell’identificazione dell’investitore.

Il giovane austriaco in Veneto per motivi di lavoro – K.M. le iniziali – è stato sottoposto al test alcolemico come da protocollo in caso di incidente, e dovrà probabilmente rispondere in futuro delle lesioni provocate per quanto non intenzionalmente alle due giovanissime sorelle.